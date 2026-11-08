¿Podría pasar en Honduras algo como lo de Paraguay? Comisionado de la CNBS aclara

Tegucigalpa, Honduras.- El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, desvirtuó que se pueda dar algo en Honduras como lo sucedido en Paraguay con Ueno Bank y afirmó que el sistema bancario hondureño es bastante sólido.

El funcionario mencionó que el aparato financiero del país mantiene indicadores prudenciales que cumplen con los estándares internacionales de Basilea III, incorporados en la normativa nacional, y apuntó que los depósitos de la población están respaldados por un sistema sólido y solvente.

"Lo dije en marzo y hoy lo afirmo con total firmeza: el sistema financiero hondureño cumple con los indicadores prudenciales y con los estándares de Basilea III incorporados en nuestra normativa. El Indice de Adecuación de Capital (IAC) 14.88%, por encima del 12.5% exigido con el colchón de conservación de Basilea III", inició diciendo.