¿Podría pasar en Honduras algo como lo de Paraguay? Comisionado de la CNBS aclara

Tegucigalpa, Honduras.- El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, desvirtuó que se pueda dar algo en Honduras como lo sucedido en Paraguay con Ueno Bank y afirmó que el sistema bancario hondureño es bastante sólido.
El funcionario mencionó que el aparato financiero del país mantiene indicadores prudenciales que cumplen con los estándares internacionales de Basilea III, incorporados en la normativa nacional, y apuntó que los depósitos de la población están respaldados por un sistema sólido y solvente.
"Lo dije en marzo y hoy lo afirmo con total firmeza: el sistema financiero hondureño cumple con los indicadores prudenciales y con los estándares de Basilea III incorporados en nuestra normativa. El Indice de Adecuación de Capital (IAC) 14.88%, por encima del 12.5% exigido con el colchón de conservación de Basilea III", inició diciendo.
Solórzano detalló que hay una liquidez del 38.15%, suficiente para atender a los depositantes, y una mora del 2.80%.
"El dinero de la población hondureña está en un sistema sólido, solvente y supervisado", acotó.
Al mismo tiempo pidió no desinformar a las personas con temas tan delicados que atañen al sistema bancario.
"La confianza en el sistema financiero es un bien de todos. Difundir información falsa sobre bancos o instituciones supervisadas puede constituir delito y ser sancionado penalmente", sentenció.
Lo dije en marzo y hoy lo afirmo con total firmeza: el sistema financiero hondureño cumple con los indicadores prudenciales y con los estándares de Basilea III incorporados en nuestra normativa. El Indice de Adecuación de Capital (IAC) 14.88%, por encima del 12.5% exigido con el colchón de conservación de Basilea III.Liquidez: 38.15%, suficiente para atender a los depositantes.Mora: 2.80%El dinero de la población hondureña está en un sistema sólido, solvente y supervisado.La confianza en el sistema financiero es un bien de todos. Difundir información falsa sobre bancos o instituciones supervisadas puede constituir delito y ser sancionado penalmente.Antes de compartir, verifique. Infórmese siempre por canales oficiales: los indicadores del sistema financiero se publican en https://t.co/DBlEv0465S y en las redes oficiales de la @cnbshonduras.Los datos están a la vista de todos. Los rumores, no.— Gustavo Solórzano (@GSolorzanoHN) November 8, 2026
Caso en Paraguay
En Paraguay, el Banco Central intervino Ueno Bank y estableció que la entidad financiera no contaba con suficiente respaldo de capital para cumplir las exigencias financieras.
La intervención del Banco Central dejó a cerca de tres millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos.
Santiago Peña, quien era presidente del país, fue accionista de Ueno Bank hasta 2025 y durante su gestión se trasladaron fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) al banco referido.
Peña renunció el 5 de noviembre -aunque finalmente el Senado lo destituyó- y actualmente está detenido.