Caso Ueno bank: un escándalo que acabó con la presidencia de Santiago Peña en Paraguay

Uno de los principales cuestionamientos fue el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central en 2023, debido a que anteriormente había presidido Financiera Ueno, lo que generó dudas sobre la independencia del organismo supervisor. Carvallo renunció al cargo y este viernes 6 de noviembre se presentó ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, luego de que la Fiscalía ordenara su detención.