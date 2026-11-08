Revelado lo que dice el acta arbitral tras polémica en el Olimpia vs Potros

Este es el documento y prosigue: Tras una espera de 20 minutos explicándoles en reiteradas ocasiones lo antes descrito, se llamó a ambos capitanes para consensuar si iban a continuar con el juego, a lo que el capitán del equipo Olancho respondió que no continuarían jugando, por lo que se les hace del conocimiento a ambos capitanes y comisario del encuentro que el partido queda suspendido definitivamente y procedimos a retirarnos del terreno de juego, estando el marcador en ese momento 1x1, sin poderse reanudar el juego por todo lo antes expuesto.