Revelado lo que dice el acta arbitral tras polémica en el Olimpia vs Potros

Se ha dado a conocer lo que el árbitro Armando Castro insertó en el acta tras el Olimpia vs Potros de Olancho. La polémica se desató por el gol merengue que provino de un saque de banda que no era para el Albo. Potros se retiró y en el acta se detalla todo. ¿Tres puntos para Olimpia?
El fútbol hondureño vivió una de sus páginas más oscuras y polémicas de los últimos años. Lo que prometía ser un vibrante cierre de jornada en el Estadio Nacional terminó en un caos absoluto, luego de que el partido entre Olimpia y Olancho FC fuera suspendido definitivamente al minuto 82.
La decisión fue tomada por el juez central Armando Castro, ante la inédita y firme postura del equipo visitante de no continuar jugando debido a un fuerte desacuerdo con las decisiones arbitrales.
El compromiso se desarrollaba con normalidad y una alta intensidad, con los Potros defendiendo una valiosa ventaja en la capital. Sin embargo, la tensión estalló en el tramo final del segundo tiempo, cuando el delantero Yustin Arboleda mandó el balón al fondo de las redes para decretar el empate 1-1.
Lejos de desatar una celebración pacífica, el gol encendió los ánimos de la delegación olanchana, cuyos futbolistas y cuerpo técnico rodearon inmediatamente a la terna arbitral para protestar de forma airada.
Los integrantes del Olancho reclamaron que la acción que desencadenó el gol provino de un saque de banda cobrado erróneamente a favor de Olimpia, asegurando que la posesión del balón les correspondía legítimamente a ellos.
A pesar de los reclamos y los momentos de alta tensión en el césped, Armando Castro se mantuvo firme en su postura y convalidó la anotación, desatando la furia total en el banquillo visitante.
Fue en ese preciso instante cuando los Potros adoptaron una postura de rebeldía absoluta: por instrucción de su presidente Samuel García, que se encontraba en uno de los palcos del inmueble, los jugadores se agruparon y se negaron rotundamente a reanudar las acciones del encuentro.
¿Qué dice el acta? Esto establece el documento: Al minuto 82, tras la anotación de un gol del equipo Olimpia, el cuarto oficial inició la revisión del FVS según el protocolo establecido y se dio como válido al no encontrarse ninguna infracción previa al gol. El equipo Olancho solicita la revisión de la reanudación del juego en un saque de banda, por lo que se les notificó que dicha revisión no entra dentro del protocolo del FVS, por lo cual el equipo no aceptó diciendo que no iban a continuar jugando si no se realizaba la revisión solicitada.
Este es el documento y prosigue: Tras una espera de 20 minutos explicándoles en reiteradas ocasiones lo antes descrito, se llamó a ambos capitanes para consensuar si iban a continuar con el juego, a lo que el capitán del equipo Olancho respondió que no continuarían jugando, por lo que se les hace del conocimiento a ambos capitanes y comisario del encuentro que el partido queda suspendido definitivamente y procedimos a retirarnos del terreno de juego, estando el marcador en ese momento 1x1, sin poderse reanudar el juego por todo lo antes expuesto.
El acta establece que el juego fue "suspendido definitivamente". Samuel García, presidente de Potros, hizo fuertes denuncias tras el juego.
"Todos los equipos de Liga Nacional ya se sabe cómo va a terminar este torneo y quién es el campeón de Honduras. Hoy lo proclaman. El Olimpia no tiene la culpa, mi respeto para ese equipo. El problema son los árbitros que tenemos en Honduras", manifestó.