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Precio del cartón de huevos podría bajar hasta 2027, advierte la Anavih

Los productores prevén mantener los precios entre L110 y L130 durante los próximos tres meses. El sector atribuye los costos a la influenza aviar y el encarecimiento de los insumos

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 13:35
Precio del cartón de huevos podría bajar hasta 2027, advierte la Anavih

El dirigente también atribuyó los precios actuales al encarecimiento internacional de los insumos y a las condiciones del país, que dificultan mantener costos de producción más competitivos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los consumidores hondureños tendrán que esperar hasta 2027 para ver una posible reducción en el precio del cartón de huevos, informó Norman Fasquelle, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (Anavih).

El dirigente explicó que durante los próximos tres meses los precios se mantendrán en un rango de entre 110 y 130 lempiras, aunque pueden variar dependiendo de la zona del país y los costos de distribución.

Fasquelle señaló que producir un cartón de huevos no tiene el mismo costo en todos los departamentos, por lo que los precios pueden cambiar entre localidades como Ocotepeque y San Pedro Sula.

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Costos de producción limitan una reducción de precios

El presidente de la Anavih explicó que el sector todavía enfrenta las consecuencias de un episodio de influenza aviar registrado hace seis meses, que generó pérdidas económicas y presionó los costos de producción.

Según Fasquelle, uno de los establecimientos afectados por la enfermedad registró pérdidas de hasta 100 millones de lempiras.

El dirigente también atribuyó los precios actuales al encarecimiento internacional de los insumos y a las condiciones del país, que dificultan mantener costos de producción más competitivos.

"Nosotros hacemos nuestras compras a futuro, nosotros ya teníamos esta escalada de precio a nivel mundial, no es solo tema del Gobierno, también las condiciones del país no nos permiten tener un costo tan competitivo actualmente", manifestó.

Fasquelle aseguró que, pese a las dificultades, los productores buscan mantener el abastecimiento y la calidad del producto que llega al mercado nacional.

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Productores señalan a intermediarios por variaciones de precios

El representante de los avicultores también señaló que la intermediación influye en el precio que finalmente pagan los consumidores, especialmente porque los márgenes de comercialización se han reducido.

"Nosotros nos vamos a manejar en un rango de precios de entre 110 y 130, siempre está la intermediación que ahorita se ha visto un poco apretada porque los márgenes se le han ido reduciendo y son los que han estado especulando más con los precios", afirmó.

El dirigente indicó que los productores deberán revisar nuevamente sus costos después de los próximos tres meses, tomando en cuenta el comportamiento de los precios de los insumos y las condiciones sanitarias del sector.

Por ahora, los consumidores no deben esperar una reducción inmediata, ya que la Anavih prevé mantener los precios dentro del rango señalado durante el resto del período.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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