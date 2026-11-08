Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Madrid, España .- El Atlético de Madrid está derrotando 1-0 al Barcelona en el Metropolitano en un pulso directo por el liderato, entre la tensión todavía latente de todo el conflicto veraniego a cuenta de Julián Alvarez y los polémicos duelos de la pasada temporada dentro y fuera del campo.

Min. 26 - Otra vez Julián Álvarez, el argentino se mete al área, se logra sacar a Cubarsí y suelta zurdazo que se le va entre las piernas al porteor García pero logró reaccionar tiempo para tomarla justo en la línea.

Min. 21 - Se salva el Barcelona tras un tiro de esquina y de cabeza llegaba Hancko pero no logró conectar y perdona una clara oportunidad de gol.

Min. 16 - Lamine Yamal gana la banda derecha, logra mandar el centro donde esperaba solo frente a portería Fermín, patea pero la defensa logró desviar cuando muchos ya celebraban el gol del empate.

Min. 11 - Se detiene el partido en donde todos en el estadio aplauden en homenaje a Jesús De Miguel, quien falleció tras un impacto con el portero Owondo en juego de Tenerife contra Andorra.

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Min. 9 - Goooooool del Atlético de Madrid gooooooooool de Giuliano Simeone que llegó justo a cerrar cuando Julián Álvarez pateó a portería y no llevaba buena dirección

Min. 7 - Respuesta del Barcelona, esta vez fue Pedri que soltó zapatazo para que el balón se estrellara en el poste.

Min. 5 - Se salva el Barcelona. Pase filtrado a Julián Álvarez que se fue solo al ataque pero el portero del Barcelona, Joan García, no se rindió y le terminó tapando hasta mandarlo al tiro de esquina.

INICIÓ EL PARTIDO EN EL METROPOLITANO

Alineaciones:

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Koke, Barrios, Simeone, Kang-in Lee, Alex Baena, Julian Álvarez

Barcelona: Joan Garcia, Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Pedri, Bernal, Lamine Yamal, Fermin López, Gordon, Raphinha

Es un partidazo en lo deportivo. El rival a batir es el Barcelona, el vigente campeón y el líder. El aspirante es el Atlético, con sus siete victorias consecutivas en LaLiga, pero también con la última derrota contra el Bayern, cuando recuperó complejos pasados, y con una secuencia de resultados ligueros contra el equipo azulgrana inquietantes: una victoria en sus últimos diez duelos en este torneo antes de recibirlo en el Metropolitano.

Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Frenkie De Jong, Pedri González; Lamine Yamal, Fermín Lopez, Anthony Gordon; y Raphinha contra Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección, Álex Baena; Kang in Lee y Julián Alvarez, en el centro del foco.

Y un liderado por sostener o por ganar, según la perspectiva. Disputados ya 33 puntos a lo largo de once jornadas, apenas dos puntos los separan en la tabla. Es el margen que tiene el Barcelona sobre el Atlético, que debe ganar para voltear ya la cima, en su reencuentro de este domingo, con tantos alicientes y tantas cuentas pendientes. No es un partido más. Menos aún con toda la vorágine que los ha enfrentado visiblemente este año.