Tabla de LaLiga española: Real Madrid mete presión a Barcelona y Atlético sacaría provecho

Valencia, España.- La pelea por el liderato de LaLiga española está que arde. El Real Madrid no dejó escapar la oportunidad y consiguió una contundente victoria de 0-3 ante el Valencia en Mestalla, un resultado que le permitió alcanzar al Barcelona en puntos y meterle presión de cara a su próximo compromiso.
Los dirigidos por el conjunto blanco cumplieron con su tarea en una cancha complicada y sumaron tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por la cima del campeonato español.
Con este resultado, el Real Madrid iguala al Barcelona en unidades (30), por lo que la presión ahora se traslada al equipo de Hansi Flick, que tendrá una prueba de máxima exigencia en la siguiente jornada.
Los azulgranas están obligados a conseguir una victoria cuando visiten al Atlético de Madrid, tercer clasificado de la competición, en un partido que puede tener consecuencias importantes en la lucha por el liderato ya que se los del "Cholo" Simeone ganan, se pondrían como únicos líderes.
Tabla de posiciones
El equipo de Diego Simeone también buscará aprovechar la oportunidad para acercarse a los primeros puestos, por lo que el enfrentamiento promete emociones y mucha tensión.