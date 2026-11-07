Tabla de LaLiga española: Real Madrid mete presión a Barcelona y Atlético sacaría provecho

Valencia, España.- La pelea por el liderato de LaLiga española está que arde. El Real Madrid no dejó escapar la oportunidad y consiguió una contundente victoria de 0-3 ante el Valencia en Mestalla, un resultado que le permitió alcanzar al Barcelona en puntos y meterle presión de cara a su próximo compromiso.

Los dirigidos por el conjunto blanco cumplieron con su tarea en una cancha complicada y sumaron tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por la cima del campeonato español.