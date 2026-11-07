Duki, Manuel Turizo y Nicky Jam lideran los estrenos de música latina

Miami, Estados Unidos.- El disco de Duki por sus diez años de carrera, el de Manuel Turizo con invitados como J Balvin y el sencillo romántico de Nicky Jam encabezan una semana de novedades de música latina, en la que publicaron María Becerra, Thalía, Óscar Maydon, Blessd, Wisin, Tito El Bambino y Juanes.

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Duki se reúne con Modo Diablo

El argentino Duki publicó "A veces solo me divierto", un disco de trap de 12 canciones con el que celebra diez años de carrera. Invita por separado a YSY A y a Neo Pistea, sus compañeros en el colectivo Modo Diablo. También colaboran su compatriota Khea y el chileno Pablo Chill-E.

Turizo repite la receta caribeña

El colombiano Manuel Turizo publicó "Apambichao vol. 2", su segundo disco de 2026 y la continuación de "Apambichao". Sus diez canciones recorren el merengue, la salsa, el dancehall, el reguetón y el regional mexicano. Incluye "Como fuera", un merenguetón con J Balvin, y temas con Kapo, Óscar Maydon y Grupo Firme.

Nicky Jam le canta a su esposa

El estadounidense de origen puertorriqueño Nicky Jam publicó "Tesoriiito", un reguetón romántico dedicado a su esposa. En el videoclip, el primero en el que aparecen juntos, protagonizan una historia de amor inspirada en su relación. Es el primer adelanto de su próximo disco, previsto para 2027.

María Becerra abre una nueva etapa

La argentina María Becerra publicó "Tú sin yo", el primer sencillo de "Lure", la nueva etapa con la que se acerca al R&B. La canción habla de una ruptura en la que el vínculo sigue vivo pese a la distancia, y en el videoclip el paso de las estaciones marca las fases del duelo. Llega casi un año después de su disco "Quimera". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Thalía adelanta la Navidad

La mexicana Thalía publicó el martes una edición de lujo de "Navidad melancólica" (2024) con dos grabaciones nuevas: su versión de "El burrito sabanero", del venezolano Hugo Blanco, y "Regalo perfecto", un tema propio sobre la nostalgia de estas fiestas.

Óscar Maydon pinta una traición

El mexicano Óscar Maydon publicó "Mona Lisa", una balada con aire de corrido tumbado, la mezcla de regional mexicano y trap, sobre una traición amorosa. En ella compara a la mujer que le rompió el corazón con el retrato de Leonardo da Vinci por la sonrisa fría que comparten. Es su primer sencillo desde "Música en mi jetski", el disco que publicó en julio.

Blessd se va de compras

El colombiano Blessd publicó Window Shopper, un reguetón en el que se presenta dispuesto a gastar sin medida para impresionar a quien le gusta, entre marcas de lujo, autos exclusivos y yates. Incluye una referencia a Window Shopper, del rapero estadounidense 50 Cent. Este año ya publicó dos discos: "El mejor hombre del mundo" y "El peor hombre del mundo".

Dos veteranos vuelven al perreo

Los puertorriqueños Wisin y Tito El Bambino publicaron "Pa' la girl", un reguetón de corte clásico sobre un grupo de amigas que ponen el celular en silencio y dejan los problemas atrás en la pista de baile. La canción se suma a una edición ampliada de "La universidad del perreo", el disco en el que Wisin ejerce de "profesor sandunga" para enseñar el reguetón a una nueva generación.

Juanes repasa su carrera