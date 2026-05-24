Nicky Jam regresa a Puerto Rico tras 10 años con histórico concierto

San Juan, Puerto Rico.- El reguetonero Nicky Jam regresó este sábado a Puerto Rico tras una década sin presentarse en la isla donde comenzó su carrera musical, con un concierto en el que repasó tanto sus grandes éxitos como sus colaboraciones más recientes con reconocidos artistas. Vestido de negro, con gorro y gabardina, el cantante se subió a la tarima del Coliseo de Puerto Rico, la principal sala de espectáculos de la isla, entre un gran espectáculo de pirotecnia y luces.

Instagram

'El Regreso a Casa', título del concierto, comenzó con sus conocidos temas 'Te robaré' y 'El perdón', con un público entregado que demostró que había echado de menos al artista.



Nicky Jam agradeció el respaldo de sus fanáticos de la isla, asegurando que es "indiscutible que es uno de los públicos más fuertes", lo que levantó una gran ovación. El espectáculo contó con dos tarimas por las que pasaron numerosos invitados como Ñejo, Justin Quiles, Lenny Tavarez, Cosculluela, Lunay y Zion, quienes tuvieron gran protagonismo y tiempo para cantar varios temas. Todos ellos ensalzaron la figura de Nicky Jam, uno de los pioneros del reguetón, a quien por ejemplo Lunay calificó de "verdadera leyenda". Las voces de J Balvin, Karol G y Bad Bunny también sonaron al interpretar Nicky Jam algunas exitosas colaboraciones que ha tenido con ellos en canciones como 'Mi cama', 'El Poblado', 'Ginza' y 'Bad con Nicky'.