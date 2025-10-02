  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Universidad colombiana otorga Doctorado Honoris Causa a Nicky Jam

"¡Felicitaciones, Nicky! Tu alma mater se enorgullece de este nuevo logro", escribió la Universidad de la Costa, que publicó un video del artista recibiendo el diploma

  • 02 de octubre de 2025 a las 16:35
Universidad colombiana otorga Doctorado Honoris Causa a Nicky Jam

El cantante, al dar un discurso de aceptación del título, recordó que viene "de un barrio donde muchos no terminan la escuela".

 Foto: Instagram.

Bogotá, Colombia.- La Universidad de la Costa, con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla, otorgó este jueves un Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural al cantante estadounidense Nicky Jam.

Nicky Jam se une a Sean Paul, Feid y Eladio Carrión en “Insomnio”

"¡Bienvenido a la familia de la Universidad de la Costa, Nicky Jam! Con orgullo otorgamos el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural a Nicky Jam, cantante y compositor que ha dejado huella en la música a nivel mundial", señaló la institución en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La Universidad celebró la "historia de perseverancia y resiliencia" del artista, de origen puertorriqueño y dominicano, y dijo que es un "ejemplo de cómo los sueños se alcanzan con disciplina y pasión".

Instagram

"¡Felicitaciones, Nicky! Tu alma mater se enorgullece de este nuevo logro", agregó la Universidad de la Costa, que publicó un video del artista recibiendo el diploma.

¿Nicky Jam se casó con Juana Valentina Varón?

El cantante, al dar un discurso de aceptación del título, recordó que viene "de un barrio donde muchos no terminan la escuela, donde muchos no están vivos, es un barrio muy difícil para criarse".

"Estar aquí para mí es un honor. He ganado Grammys, diferentes premios y nada es tan gratificante como este reconocimiento que me están dando aquí esta tarde".

Nicky Jam retira su apoyo a Donald Trump tras insulto a Puerto Rico

Y apuntó: "La realidad de la situación es que mucha gente piensa que el dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que en verdad hace pobre a la gente del barrio", añadió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias