Valencia no pudo y fue goleado en Mestalla por un imparable Real Madrid

Valencia, España.- El Real Madrid se impuso 0-3 al Valencia con goles de Fede Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé para alargar su racha triunfal a ocho victorias consecutivas y acechar el liderato en un estadio de Mestalla en el que los valencianistas, que se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Gayà en el minuto 79, todavía no han logrado ganar en lo que va de Liga.

Con esta victoria, los madridistas empatan a 30 puntos con el Barcelona, que jugará este domingo contra el Atlético de Madrid, mientras que el Valencia sigue anclado en la penúltima posición con 9.

Min. 75 - Gooooooooooooool del Real Madrid gooooooooool de Mbappé tras un pase de Güler para que el francés se sacara al portero y luego pateara con el marco solo.

Min. 70 - Se detiene el partido debido a que un aficionado se complica de salud en las gradas de Mestalla.

Min. 54 - Perdona Arda Güler luego de quedar solo frente a portero, cuando intentó adelantarla, Dimitrievski se la ganó.

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Min. 42 - Se salva el Valencia, zurdazo desde fuera del área de Güler para que Dimitrievski llegara con la punta de los dedos a desviarla para el tiro de esquina.

Min. 35 - Goooooooool del Real Madrid gooool de Arda Güler que llegó justo a un desvío de la defensa tras centro de Bellingham

Min. 27 - Gooooooooool del Real Madrid gooooooooool de Fede Valverde aprovechó el rebote de la defensa tras el tiro libre de Mbappé

Min. 25 - Pase filtrado a Mbappé, cuando iba a controlar llegó Maffeo y le comete falta por la espalda y el árbitro amonesta al defensor del Valencia.

Min. 23 - Fuerte entrada de Maffeo contra Marc Cucurella, el árbitro sanciona la falta, en el banquillo estalla Mourinho y el silbante se fue a poner orden.

Min. 19 - Gol del Valencia, gol de Guido Rodríguez que llega justo tras el tiro de esquina pero se quedó en fuera de lugar y se anula.

Min. 18 - Se salva el Real Madrid, mal pase de Tchouaméni que buscaba a Bernarno, en el camino intercepta Aaron Mayol que adelanta y suelta zapatazo donde Courtois con la punta de los dedos mandó al tiro de esquina.

Min. 16 - El Real Madrid pidió penal luego de una jugada a Mbappé que al intentar controlar sintió la marca de Tárrega se dejó caer, el árbitro no sancionó nada.

Min 9 - Se detiene el partido para rendir homenaje donde todos en el estadio aplauden luego de la tragedia de la muerte del delantero del Tenerife, Jesus de Jesús de Miguel Alameda.

INICIÓ EL PARTIDO EN MESTALLA

El conjunto che no gana al Madrid en Mestalla desde mayo de 2023, cuando se impuso por 1-0 gracias a un gol de Diego López. En las tres temporadas siguientes, el saldo en el feudo valencianista es de un empate y dos victorias blancas.

Este será el último Valencia-Real Madrid de la historia de Mestalla, antes del traslado al Nou Mestalla en verano de 2027, siempre que la Copa del Rey no vuelva a cruzar a ambos equipos en el feudo blanquinegro. Valencianistas y madridistas buscarán tres puntos para ambiciones muy diferentes: huir del descenso y asaltar el liderato.