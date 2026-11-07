Don Omar anuncia concierto en Honduras para 2027

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Es oficial! El llamado "Rey del reguetón", Don Omar, confirmó su regreso a Honduras como parte de su nueva gira internacional The Last King World Tour 2027. El cantante puertorriqueño publicó hoy su calendario de conciertos para 2027 y señala que se presentará el 25 de noviembre de 2027 en Tegucigalpa.

"¡Latinoamérica, nos volvemos a encontrar! Qué emoción poder compartir finalmente las ciudades y fechas de nuestro regreso", se lee en las redes sociales del artista. La actuación en la capital hondureña formará parte de un recorrido por 13 países de Latinoamérica, con 18 presentaciones programadas entre octubre y noviembre del próximo año. La gira incluirá ciudades de Sudamérica, México y Centroamérica.

Una trayectoria que ha marcado el reguetón

William Omar Landrón Rivera, conocido musicalmente como Don Omar, es un cantante, compositor, productor, actor y empresario, que se convirtió en una de las figuras fundamentales de la expansión internacional del reguetón. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sus pasos en la música iniciaron en la segunda mitad de la década de los 90, y su debut estuvo ligado a la música cristiana. En 2003 lanzó su primer álbum de estudio The Last Don, que lo posicionó entre los exponentes más destacados de la música urbana, y desde entonces ha publicado ocho álbumes, más otros discos recopilatorios y grabados en vivo.

Su música ha dado paso a trece giras internacionales, siendo la última The Last King World Tour, con la que marcará su cuarta presentación en Honduras, quince años después de su última visita. A lo largo de su carrera ha acumulado reconocimientos, discos multiplatino y premios Latin Grammy. Entre sus canciones más populares figuran "Danza kuduro", "Dile", "Salió el sol", "Pobre diabla" y "Taboo", temas que han trascendido generaciones y fronteras, y que seguramente serán parte de su repertorio, acompañado de éxitos más recientes.

La gira