Maluma iniciará en Bogotá su gira mundial de 2027

Bogotá, Colombia.- El cantante colombiano Maluma anunció una nueva gira mundial que recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África. El recorrido comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá y marcará una nueva etapa artística para el intérprete, vinculada con su regreso a sus raíces musicales y personales.
La gira, denominada Loco X Volver World Tour 2027, toma su nombre del séptimo álbum de estudio del artista, Loco X Volver, publicado en mayo pasado. El espectáculo incluirá canciones de esta producción y los principales éxitos de su carrera.
El anuncio se realizó en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, donde el artista, cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño Arias, ofreció una presentación sorpresa junto a sus músicos. Durante el encuentro interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos 'Hawái', 'Felices los 4' y 'Según quién'.
El recorrido contempla presentaciones en ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, Córdoba, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Quito y Ciudad de México. En Europa, el cantante visitará Madrid, Barcelona, París, Berlín, Lisboa y Milán. También tiene previsto llegar a Rabat, Marruecos, además de numerosas ciudades de Estados Unidos y Canadá.
El espectáculo es producido por Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network (CMN). Según el anuncio, contará con un nuevo concepto escénico y una propuesta visual desarrollada especialmente para la gira.
"Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa", expresó Maluma en el comunicado de presentación.
Nacido en Medellín, Colombia, el cantante ha consolidado su presencia internacional con giras que lo han llevado a escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York y el Kaseya Center de Miami.
El nuevo recorrido llegará una década después de Maluma World Tour 2017, la primera gira mundial del artista colombiano, que sumó 105 conciertos y más de un millón de entradas vendidas.
Con Loco X Volver World Tour 2027, Maluma busca reencontrarse con sus seguidores y llevar su música a nuevos escenarios internacionales. Bogotá será el punto de partida de esta gira que recorrerá más de 60 ciudades.