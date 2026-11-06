Maluma iniciará en Bogotá su gira mundial de 2027

Bogotá, Colombia.- El cantante colombiano Maluma anunció una nueva gira mundial que recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África. El recorrido comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá y marcará una nueva etapa artística para el intérprete, vinculada con su regreso a sus raíces musicales y personales.

La gira, denominada Loco X Volver World Tour 2027, toma su nombre del séptimo álbum de estudio del artista, Loco X Volver, publicado en mayo pasado. El espectáculo incluirá canciones de esta producción y los principales éxitos de su carrera.

El anuncio se realizó en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, donde el artista, cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño Arias, ofreció una presentación sorpresa junto a sus músicos. Durante el encuentro interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos 'Hawái', 'Felices los 4' y 'Según quién'.