Maluma sobre "Loco x volver": "Mi mujer me odia por escucharlo todos los días"

Medellín, Colombia.- Maluma presentó este jueves 'Loco x volver', el séptimo álbum de estudio de su carrera, que llega dos años después de 'Don Juan' (2023) y el trabajo que define como el más íntimo y honesto de su trayectoria, un regreso musical y personal a sus raíces colombianas y a "Juan Luis", su nombre real.

"Estamos celebrando el renacimiento de Juan Luis. Estamos mostrándole al mundo un álbum nuevo que me llevó tiempo hacer, pero que es un momento de sanación muy lindo de mi vida, que me llevó de vuelta a mi tierra, a mis raíces", dijo el artista en una entrevista reciente con EFE. El disco, compuesto por 14 canciones, fusiona el sonido urbano que convirtió a Maluma en una estrella global con géneros como el vallenato, la salsa, el merengue, el dancehall y el hip hop, en una apuesta con la que el cantante busca reflejar la música y la cultura con la que creció en Medellín.

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"Es un álbum que cuenta un poco de mi cultura, de lo que soy como artista urbano. Creo que es suficiente para que la gente conecte con él", añadió.

Maluma explicó que el proyecto nació tras un periodo de desgaste personal y profesional que lo llevó a replantearse su vida y a escribir desde un lugar más íntimo. Parte del álbum fue compuesto en un estudio construido en su residencia en el territorio caribeño de Islas Turcas y Caicos. "Extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví", expresó el artista, quien aseguró que este trabajo representa un proceso de "sanación" y de reencuentro consigo mismo.

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La portada del disco resume esa idea: una fotografía de Juan Luis Londoño cuando era niño, antes de convertirse en Maluma. El álbum incluye colaboraciones con Kany García, Beéle, Ryan Castro, Arcángel, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Grupo Frontera.