Maluma compara a Colombia con El Salvador y provoca debate internacional

El cantante colombiano Maluma aseguró durante su presentación en San Salvador, El Salvador, que Colombia tiene “mucho que aprender” del país centroamericano.
El comentario se produjo durante su concierto en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, en el marco de su gira +Pretty +Dirty World Tour.
Según videos publicados en redes sociales, Maluma destacó la limpieza de las calles y la atención de las personas en la capital salvadoreña.
“Me alegra muchísimo la situación que está pasando el país. Desde que llegué, la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble”, afirmó el artista.
El cantante agregó: “Como colombiano les tengo que decir que tenemos muchísimo que aprender al país hermano, El Salvador”, declaraciones que generaron debate en redes sociales.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde hace más de tres años, una medida implementada para combatir la violencia de las pandillas.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele atribuye a esta estrategia la reducción de homicidios en el país.
Las palabras de Maluma han recibido distintas interpretaciones en redes sociales, con comentarios que van desde el reconocimiento al régimen de excepción hasta críticas por la valoración pública de un modelo que también enfrenta cuestionamientos sobre su impacto en derechos civiles. El concierto forma parte de la gira mundial del artista colombiano, que incluye presentaciones en América Latina y Estados Unidos.