Maluma compara a Colombia con El Salvador y provoca debate internacional

Las palabras de Maluma han recibido distintas interpretaciones en redes sociales, con comentarios que van desde el reconocimiento al régimen de excepción hasta críticas por la valoración pública de un modelo que también enfrenta cuestionamientos sobre su impacto en derechos civiles. El concierto forma parte de la gira mundial del artista colombiano, que incluye presentaciones en América Latina y Estados Unidos.