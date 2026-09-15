Maluma da la bienvenida a su segundo hijo con Susana Gómez

Bogotá, Colombia.- El cantante colombiano Maluma y su familia atraviesan un momento especial con la llegada de un nuevo integrante. El cantante se convirtió en papá por segunda vez junto a su novia, la arquitecta colombiana Susana Gómez y el anuncio lo hizo a través de una publicación ayer en su cuenta de Instagram. Juan Luis, nombre real del intérprete, celebró esta nueva etapa con una tierna fotografía suya en blanco y negro en la que aparece con el torso desnudo mientras sostiene a su pequeño hijo sobre su pecho.

La imagen aparece publicada en una historia de su perfil de la red social y Maluma está recostado en una cama con su bebé en brazos. La imagen está acompañada por la canción "Desde que te tengo" de Carín León. Pero no es la única fotografía. En el feed de su red social aparece una postal, también en blanco y negro en la que se aprecia a la pareja uniendo sus frentes mientras sonríen. Y se ve a Maluma cargando a su pequeño.