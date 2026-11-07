EE UU felicita a Honduras por captura de líder de red de tráfico de migrantes

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Honduras felicitó este viernes 6 de noviembre a las autoridades policiales del país por la captura del presunto líder de la red transnacional de tráfico ilícito de personas denominada "Los Guardado", que operaba en varios países de Centroamérica y cobraba hasta 12,000 dólares por migrante para trasladarlo hacia territorio estadounidense.
A través de un mensaje publicado en la red social X, la representación diplomática reconoció el trabajo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Policía Nacional por la detención del hondureño, identificado con el alias de "El Pelón".
"Este contundente golpe al crimen organizado fortalece los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y Honduras para desmantelar las redes de tráfico ilícito, frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y reforzar la seguridad de nuestras fronteras", expresó la embajada en su publicación.
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La felicitación de las autoridades estadounidenses se produjo un día después de la captura del presunto cabecilla, quien tiene 49 años y fue detenido el jueves en el sector de Corinto, una zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades policiales, el arresto se ejecutó en cumplimiento de una orden de captura emitida en 2020 por suponerlo responsable de los delitos de tráfico ilícito de personas y asociación para delinquir.
Capturamos a peligroso cabecilla de red transnacional de tráfico de personas en operativo fronterizo en CortésLa estructura criminal opera desde 2013 abarcando Panamá, Costa Rica, Guatemala y puntos estratégicos de Honduras. https://t.co/ihNMHQE8Td— Dirección Policial de Investigaciones (DPI) (@dpi_honduras) November 5, 2026
Las investigaciones establecen que la estructura criminal "Los Guardado" mantenía operaciones desde 2013 en Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras, países desde los cuales coordinaba el traslado irregular de migrantes con destino a Estados Unidos.
Asimismo, las autoridades hondureñas detallaron que la organización cobraba entre 8,000 y 12,000 dólares por cada persona que trasladaba, dependiendo de las condiciones del recorrido y los servicios ofrecidos para facilitar su movilización hacia territorio estadounidense.
La captura de El Pelón representa un avance en las investigaciones contra esta estructura transnacional, aunque las autoridades no han precisado cuántos migrantes fueron movilizados por la organización durante sus años de funcionamiento.
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Tampoco se ha detallado si existen otros integrantes identificados o si se desarrollarán nuevas operaciones para ubicar y detener a los demás miembros de la red.