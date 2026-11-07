EE UU felicita a Honduras por captura de líder de red de tráfico de migrantes

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Honduras felicitó este viernes 6 de noviembre a las autoridades policiales del país por la captura del presunto líder de la red transnacional de tráfico ilícito de personas denominada "Los Guardado", que operaba en varios países de Centroamérica y cobraba hasta 12,000 dólares por migrante para trasladarlo hacia territorio estadounidense.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la representación diplomática reconoció el trabajo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Policía Nacional por la detención del hondureño, identificado con el alias de "El Pelón".

"Este contundente golpe al crimen organizado fortalece los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y Honduras para desmantelar las redes de tráfico ilícito, frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y reforzar la seguridad de nuestras fronteras", expresó la embajada en su publicación.