Dictan prisión preventiva al exgerente de Koriun Inversiones de Nueva Arcadia, Copán

Además, Gómez figura como el sexto imputado en el caso contra Koriun Inversiones, donde están señalados el gerente de la financiera, Iván Velásquez , su esposa, Kefi Gavarrete, y tres administradores más: Juan Carlos García, Marco Abel Villeda y Gustavo Flores Carbajal.

Informes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) apuntan que el exgerente de la financiera en la zona noroccidental del país fue capturado el 2 de noviembre, y es acusado por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra el exgerente de Koriun Inversiones en Nueva Arcadia, Copán, Elder Gómez Guevara.

El caso Koriun Inversiones se originó a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre captación irregular de dinero por parte de esta empresa.

Posteriormente, inspecciones realizadas en enero de 2025 revelaron la falta de documentación legal y financiera que acreditara el uso y destino de los recursos.

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Las investigaciones establecieron que Koriun Inversiones ofrecía a sus clientes una rentabilidad semanal del 5% (equivalente al 20% mensual), asegurando que recuperarían su inversión en cinco meses.

Para atraer a más personas, emplearon una intensa campaña en redes sociales, principalmente en TikTok. En 2024, la empresa reportó ingresos por más de 86.9 millones de lempiras, provenientes de unos 35,000 inversionistas; sin embargo, no contaba con autorización de la CNBS ni estaba inscrita en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).

Koriun Inversiones operaba en al menos siete departamentos y, según las investigaciones, se encontraba en proceso de evadir responsabilidades e incluso podría haber intentado fugarse del país.

La audiencia preliminar se celebrará el martes 24 de noviembre a las 9:30 de la mañana.