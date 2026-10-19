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Ministerio Público crea fiscalía especial contra lavado y financiamiento del terrorismo

La dependencia fue anunciada por el fiscal general y se enfocará en investigar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 11:48
Ministerio Público crea fiscalía especial contra lavado y financiamiento del terrorismo

El Ministerio Público creó la Felafra, una dependencia especializada en investigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país.

 Foto: Cortesía Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) anunció este lunes 19 de octubre la creación de la Fiscalía Especial Contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Recuperación de Activos (Felafra), una nueva dependencia enfocada en investigar delitos relacionados con estas actividades ilícitas en Honduras.

Pablo Emilio Reyes Theodore, fiscal general de la República, fue el encargado de compartir la noticia durante la inauguración del Programa de Formación Interinstitucional para Personas Juzgadoras y Fiscales en Materia de Criminalidad Organizada, una iniciativa desarrollada en conjunto con el Poder Judicial.

Según explicó el funcionario, la nueva fiscalía tendrá como ámbito de acción el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la recuperación de bienes vinculados con actividades delictivas.

“Nuestra visión es tener una fiscalía técnica, rigurosa y capaz de seguir la ruta del dinero, que logre identificar los bienes, los asegure o los incaute cuando corresponde, y pueda mantener las investigaciones ante un juez”, expresó Reyes Theodore ante los medios.

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Felafra, un trabajo en conjunto

Durante su intervención, Reyes Theodore destacó la importancia de la capacitación conjunta entre las instituciones encargadas de investigar, juzgar y sancionar los delitos.

"La cooperación responsable no compromete la independencia de ninguna institución; por el contrario, contribuye a mejorar la eficacia del sistema de justicia".

"La formación conjunta permite fortalecer conocimientos, compartir experiencias y consolidar un lenguaje técnico común frente a los desafíos de la criminalidad organizada", expresó el fiscal general.

Agradecimientos

Asimismo, el fiscal general agradeció a la Corte Suprema de Justicia por su disposición para trabajar de manera conjunta con el Ministerio Público en iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades de los operadores de justicia.

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Reyes Theodore también reconoció el acompañamiento técnico y financiero de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada de Estados Unidos, para el desarrollo de las actividades de formación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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