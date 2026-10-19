Ministerio Público crea fiscalía especial contra lavado y financiamiento del terrorismo

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) anunció este lunes 19 de octubre la creación de la Fiscalía Especial Contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Recuperación de Activos (Felafra), una nueva dependencia enfocada en investigar delitos relacionados con estas actividades ilícitas en Honduras.

Pablo Emilio Reyes Theodore, fiscal general de la República, fue el encargado de compartir la noticia durante la inauguración del Programa de Formación Interinstitucional para Personas Juzgadoras y Fiscales en Materia de Criminalidad Organizada, una iniciativa desarrollada en conjunto con el Poder Judicial.

Según explicó el funcionario, la nueva fiscalía tendrá como ámbito de acción el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la recuperación de bienes vinculados con actividades delictivas.