La CSJ enviará su opinión sobre reformas penales este martes, afirma Wagner Vallecillo

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, informó que el pleno de magistrados remitirá este martes 20 de octubre al Congreso Nacional su opinión sobre las propuestas de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. Vallecillo explicó que convocó a una sesión del pleno para conocer los criterios de la Sala de lo Penal sobre las dos propuestas de reforma y prevé que el documento sea enviado al Legislativo antes de las 5:00 p. m., para que los diputados puedan considerarla durante la discusión. Asimismo, el titular del Poder Judicial aclaró que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia tendrá carácter ilustrativo y no será vinculante para los diputados, quienes tendrán la facultad de decidir cuáles de las recomendaciones incorporan a las reformas.

"Nosotros solo aplicamos la ley y quien reforma las leyes es el Congreso Nacional de la República, ellos toman sus decisiones de cuáles adoptan y cuáles no adoptan”, manifestó Vallecillo.



Reducción de la edad punible

Por otra parte, Vallecillo se refirió a la posibilidad de reducir la edad punible en Honduras y aseguró que el tema no ha sido abordado por el pleno de magistrados, por lo que expresó dudas de que sea discutido en esta ocasión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El presidente de la CSJ recordó que el país es parte de tratados y convenios internacionales, por lo que destacó que debe prevalecer el interés superior del menor al analizar cualquier medida relacionada con la responsabilidad penal de niños y adolescentes.

Aumento en el presupuesto

En otro tema, Vallecillo anunció que el Poder Judicial solicitó un incremento presupuestario para instalar y fortalecer los circuitos especiales, una petición que fue planteada ante el Congreso Nacional después de realizar el trámite correspondiente con la Secretaría de Finanzas. La solicitud se enmarca en los esfuerzos de coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y las secretarías de Seguridad y Defensa para mejorar la investigación y el procesamiento de los delitos en el país.

Finalmente, el funcionario informó que la institución prevé abrir un concurso para cubrir las plazas disponibles y realizar una evaluación general de sus servidores, cuyos resultados podrían derivar en medidas de depuración dentro del sistema judicial.

¿En qué consisten las reformas penales?

El pasado 12 de octubre, el Congreso Nacional impulsó reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a endurecer las medidas contra las pandillas, la delincuencia y el crimen organizado. Entre las propuestas figuran la posibilidad de efectuar allanamientos sin orden judicial previa en determinadas circunstancias, ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales después de una captura y restringir el acceso a la libertad condicional y a mecanismos de preliberación para personas condenadas por terrorismo.