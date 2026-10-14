Ministerio Público: requisitos para aplicar a las 50 plazas de fiscales auxiliares

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) anunció este miércoles 14 de octubre la apertura de un concurso público para contratar a 50 agentes de tribunales, conocidos como fiscales auxiliares, con el propósito de incorporar nuevos profesionales a la institución y conformar una base de datos para la selección de personal correspondiente a 2027.
La convocatoria está dirigida a profesionales del derecho que cumplan con los requisitos académicos y legales establecidos por el ente acusador del Estado, que ofrecerá un salario mensual de 21,000 lempiras a quienes ocupen las plazas.
De acuerdo con la información divulgada por la institución, los aspirantes deben ser hondureños, mayores de 21 años y contar con el título de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales o de abogados.
Asimismo, los postulantes deben estar colegiados y solventes ante el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), mientras que los graduados de universidades privadas deberán presentar la homologación de su título por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
¿Cuándo y dónde presentar los documentos?
La recepción de documentos se realizará de manera presencial del lunes 26 al viernes 30 de octubre de 2026, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
#MPInforma El Ministerio Público anuncia Concurso Abierto para la contratación de Fiscales Auxiliares (50 plazas disponibles).📋 Requisitos Esenciales:👉Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales o Abogado.👉Ser hondureño(a) y mayor de 21 años.👉Estar colegiado y solvente ante el Colegio de Abogados de Honduras.📂 Recepción de Documentos:📍 Lugar: De manera física en UTH, campus Tegucigalpa y San Pedro Sula.📅 Fecha: Del 26 al 30 de octubre del 2026.⏰ Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.📲 ¡Importante! Para participar, escanea el código QR de la imagen y descarga las bases oficiales del concurso, el cronograma y el temario. Es responsabilidad de cada postulante revisar detalladamente las instrucciones.#ElNuevoMinisterioPúblico— Ministerio Público (@MP_Honduras) October 14, 2026
Los interesados podrán entregar sus documentos en los campus de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), ubicados en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se desarrollará esta etapa del proceso de selección.
La institución recomendó a los aspirantes revisar detenidamente las bases del concurso, el cronograma y el temario para conocer las instrucciones y condiciones de participación.
Beneficios de las plazas
Además del salario, las personas seleccionadas podrán acceder a beneficios como seguro médico hospitalario privado, seguro de vida y cobertura del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
También se contempla la cotización al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), capacitación continua, vacaciones remuneradas y la posibilidad de incorporarse al Sistema de Carrera de Servidores del Ministerio Público.
La convocatoria representa una oportunidad para los profesionales del derecho que buscan ingresar al sector público y desarrollar una carrera dentro de la institución encargada de ejercer la acción penal en Honduras.