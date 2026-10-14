Ministerio Público: requisitos para aplicar a las 50 plazas de fiscales auxiliares

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) anunció este miércoles 14 de octubre la apertura de un concurso público para contratar a 50 agentes de tribunales, conocidos como fiscales auxiliares, con el propósito de incorporar nuevos profesionales a la institución y conformar una base de datos para la selección de personal correspondiente a 2027.

La convocatoria está dirigida a profesionales del derecho que cumplan con los requisitos académicos y legales establecidos por el ente acusador del Estado, que ofrecerá un salario mensual de 21,000 lempiras a quienes ocupen las plazas.

De acuerdo con la información divulgada por la institución, los aspirantes deben ser hondureños, mayores de 21 años y contar con el título de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales o de abogados.