¿Quieres legalizar un terreno? Estos son los pasos que debes seguir en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Tener un terreno o una vivienda sin los documentos en regla puede convertirse en un problema al momento de vender, heredar, solicitar un crédito o demostrar legalmente quién es el propietario. Legalizar un terreno implica regularizar su situación jurídica para que la persona que tiene derecho sobre el inmueble pueda acreditar formalmente esa condición ante las autoridades correspondientes. En Honduras existen diferentes procedimientos para regularizar la situación de un inmueble y el camino que debe seguir cada persona depende de cómo adquirió el terreno, si cuenta con una escritura pública, si la propiedad ya está inscrita y de la naturaleza jurídica del predio.

¿Qué debo hacer si quiero legalizar mi terreno?

El primer paso es reunir todos los documentos que tenga sobre el inmueble, como escrituras, contratos de compraventa, títulos, documentos privados, recibos relacionados con el predio y cualquier otro antecedente de la propiedad.

Posteriormente, debe determinarse cuál es la situación jurídica y registral del terreno y establecer qué institución y procedimiento corresponden al caso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Si existe una compraventa formalizada mediante escritura pública, el trámite puede orientarse hacia la inscripción de la propiedad ante el Instituto de la Propiedad, cumpliendo los requisitos y pagos establecidos. Si se trata de un terreno rural sin título y que reúne las condiciones previstas por la legislación agraria, puede corresponder un proceso de titulación ante el Instituto Nacional Agrario.

En otros casos, será necesario contar con la intervención de profesionales como abogados, notarios, ingenieros o especialistas en materia catastral para determinar la vía adecuada.

¿Cuánto cuesta legalizar un terreno en Honduras?

El costo no es único para todos los terrenos, ya que depende del tipo de trámite, el valor del inmueble, los servicios requeridos y la situación jurídica de la propiedad. En el caso del Distrito Central, la Alcaldía anunció en agosto de 2026 un proyecto para reducir los costos de determinados servicios catastrales y procesos de legalización de terrenos. Según lo anunciado por el alcalde Juan Diego Zelaya, algunos procesos que actualmente pueden representar entre 50,000 y 100,000 lempiras podrían reducirse a un rango de entre 5,000 y 7,000 lempiras.

La propuesta también contempla la implementación de trámites catastrales digitales y mecanismos para agilizar los procedimientos relacionados con las propiedades en el Distrito Central.



¿Por qué es importante tener una propiedad en regla?

Contar con documentos que acrediten correctamente la propiedad puede facilitar operaciones como una venta, una herencia o una inversión. Además, tener claridad sobre la situación registral del inmueble permite detectar con anticipación posibles problemas relacionados con la titularidad, documentos pendientes o situaciones que puedan dificultar una futura transferencia.