Alcaldía reducirá costos de legalización de terrenos en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central anunció una reducción significativa en los costos de los servicios catastrales, como parte de un proyecto que busca facilitar a las familias el acceso a trámites relacionados con sus propiedades. El anuncio fue realizado por el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, durante el lanzamiento del proyecto “Fortalecimiento de la Red Nacional de Centros Asociados Municipales (CAM) y Operadores Catastrales”.

La iniciativa contempla la ampliación y modernización de los servicios catastrales en los 298 municipios de Honduras, con el propósito de agilizar los procesos y brindar mayor certeza jurídica sobre los bienes inmuebles. Zelaya destacó que uno de los principales objetivos es que las familias puedan realizar trámites de propiedad de manera más rápida, transparente y a precios accesibles. “Queremos que las familias tengan certeza jurídica sobre sus propiedades y que quienes desean heredar, invertir o emprender puedan hacerlo con procesos más rápidos, transparentes y a costos mucho más accesibles”, manifestó el alcalde. Uno de los cambios más importantes estará relacionado con los costos de legalización de terrenos, que actualmente pueden representar un fuerte gasto para los propietarios. De acuerdo con lo expuesto por el edil, algunos procesos que actualmente pueden costar entre 50,000 y 100,000 lempiras podrían reducirse a un rango de entre 5,000 y 7,000 lempiras.