El IP inicia proyecto de regularización predial que dará seguridad jurídica en San Esteban

Tegucigalpa, Honduras.-Más de 2,000 familias del municipio de San Esteban, Olancho, serán beneficiadas con un proyecto de regularización predial impulsado por el Instituto de la Propiedad (IP). La iniciativa permitirá otorgar títulos de propiedad y brindar seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, fortaleciendo además el ordenamiento territorial y el desarrollo económico de la zona.

El proyecto fue presentado a la población mediante un cabildo abierto, donde autoridades del IP explicaron las diferentes etapas del proceso, que incluyen el levantamiento catastral, vistas públicas, llenado de fichas técnicas y recopilación de información legal, garantizando un procedimiento transparente y conforme a la normativa vigente. La planificación institucional establece que, una vez concluidas estas fases, la entrega de los títulos de propiedad está prevista para marzo de 2027, beneficiando a familias que durante décadas han ocupado sus terrenos sin contar con un documento legal que respalde su derecho de propiedad. El Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Luis Torres, destacó que "este proyecto representa un paso trascendental para brindar certeza jurídica a la población y fortalecer el ordenamiento territorial, esfuerzo que se desarrolla en coordinación con el Instituto Nacional Agrario (INA).