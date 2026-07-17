El IP inicia proyecto de regularización predial que dará seguridad jurídica en San Esteban

Tegucigalpa, Honduras.-Más de 2,000 familias del municipio de San Esteban, Olancho, serán beneficiadas con un proyecto de regularización predial impulsado por el Instituto de la Propiedad (IP).
La iniciativa permitirá otorgar títulos de propiedad y brindar seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, fortaleciendo además el ordenamiento territorial y el desarrollo económico de la zona.
El proyecto fue presentado a la población mediante un cabildo abierto, donde autoridades del IP explicaron las diferentes etapas del proceso, que incluyen el levantamiento catastral, vistas públicas, llenado de fichas técnicas y recopilación de información legal, garantizando un procedimiento transparente y conforme a la normativa vigente.
La planificación institucional establece que, una vez concluidas estas fases, la entrega de los títulos de propiedad está prevista para marzo de 2027, beneficiando a familias que durante décadas han ocupado sus terrenos sin contar con un documento legal que respalde su derecho de propiedad.
El Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Luis Torres, destacó que "este proyecto representa un paso trascendental para brindar certeza jurídica a la población y fortalecer el ordenamiento territorial, esfuerzo que se desarrolla en coordinación con el Instituto Nacional Agrario (INA).
"Este proyecto le dará certeza jurídica a cada uno de los habitantes de este lindo municipio", expresó Torres.
Por su parte, el alcalde de San Esteban, Olancho, Miguel Méndez, señaló que" la regularización predial impulsará el desarrollo del municipio al facilitar el acceso de las familias al sistema financiero y promover nuevas inversiones".
"Cuando una persona cuenta con su título de propiedad puede acceder a financiamiento, construir, emprender y generar más oportunidades para su familia y para el municipio", manifestó el edil.
Asimismo el gobernador político de Olancho, Carlos Humberto Zelaya Ruiz, resaltó la importancia de la iniciativa al considerar que brindará tranquilidad y respaldo legal a cientos de familias que por años han esperado la legalización de sus propiedades.
Las autoridades del IP dieron a conocer que este tipo de proyectos se van a extender a otras regiones del territorio nacional para beneficiar a la mayor cantidad de personas.