  1. Inicio
  2. · Honduras

El IP inicia proyecto de regularización predial que dará seguridad jurídica en San Esteban

Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica, el Instituto de la Propiedad inició un proceso de regularización predial en San Esteban, Olancho

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 14:05
El IP inicia proyecto de regularización predial que dará seguridad jurídica en San Esteban

En un cabildo abierto que se desarrolló en San Esteban, Olancho, las autoridades del Instituto de la Propiedad iniciaron el proyecto de regularización predial.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Más de 2,000 familias del municipio de San Esteban, Olancho, serán beneficiadas con un proyecto de regularización predial impulsado por el Instituto de la Propiedad (IP).

La iniciativa permitirá otorgar títulos de propiedad y brindar seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, fortaleciendo además el ordenamiento territorial y el desarrollo económico de la zona.

El IP busca legalizar 100 mil predios en el Distrito Central

El proyecto fue presentado a la población mediante un cabildo abierto, donde autoridades del IP explicaron las diferentes etapas del proceso, que incluyen el levantamiento catastral, vistas públicas, llenado de fichas técnicas y recopilación de información legal, garantizando un procedimiento transparente y conforme a la normativa vigente.

La planificación institucional establece que, una vez concluidas estas fases, la entrega de los títulos de propiedad está prevista para marzo de 2027, beneficiando a familias que durante décadas han ocupado sus terrenos sin contar con un documento legal que respalde su derecho de propiedad.

El Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Luis Torres, destacó que "este proyecto representa un paso trascendental para brindar certeza jurídica a la población y fortalecer el ordenamiento territorial, esfuerzo que se desarrolla en coordinación con el Instituto Nacional Agrario (INA).

¿Cómo tramitar la escritura de la propiedad donde construí mi casa?

"Este proyecto le dará certeza jurídica a cada uno de los habitantes de este lindo municipio", expresó Torres.

Por su parte, el alcalde de San Esteban, Olancho, Miguel Méndez, señaló que" la regularización predial impulsará el desarrollo del municipio al facilitar el acceso de las familias al sistema financiero y promover nuevas inversiones".

"Cuando una persona cuenta con su título de propiedad puede acceder a financiamiento, construir, emprender y generar más oportunidades para su familia y para el municipio", manifestó el edil.

Asimismo el gobernador político de Olancho, Carlos Humberto Zelaya Ruiz, resaltó la importancia de la iniciativa al considerar que brindará tranquilidad y respaldo legal a cientos de familias que por años han esperado la legalización de sus propiedades.

Las autoridades del IP dieron a conocer que este tipo de proyectos se van a extender a otras regiones del territorio nacional para beneficiar a la mayor cantidad de personas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias