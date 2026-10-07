Anapo abre admisiones para ser oficial de Policía en Tegucigalpa y La Paz: conozca los requisitos

Tegucigalpa, Honduras.- La Academia Nacional de Policía (Anapo) abrió sus admisiones para los interesados en convertirse en oficial regular de Policía. Las evaluaciones y recepción de documentos se estarán realizando entre el lunes 12 y el viernes 16 de octubre en la Universidad Nacional de la Policía en Honduras (UNPH), ubicada en el anillo periférico de Distrito Central, contiguo a la entrada de la colonia La Cañada.

Requisitos

Las personas deberán presentar su título original de educación media. En caso de cursar el último año de este ciclo, deberán presentar la copia de una constancia que certifique que se encuentra en su último año de educación media. También deberán presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) original y copia de esta, contraseña y dos fotografías de tamaño carnet. Además, los aspirantes deberán ingresar a un código QR o al sitio web de prematrícula de la UNPH para llenar el formulario de preinscripción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La jornada de evaluaciones se realizará en un horario entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Para más información, los interesados pueden contactarse al 9211-9077 vía WhatsApp.

Proceso en La Paz

La Anapo en el municipio de La Paz mantendrá abierto su proceso de admisión hasta el 30 de octubre. Entre la oferta académica que ofrece, figuran la licenciatura en Ciencias Policiales, licenciatura en Investigación Criminal y licenciatura en Administración Policial. Los aspirantes serán atendidos en las instalaciones de la Anapo en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Asimismo, pueden contactarse por teléfono celular al 9211-9077.

Documentos a presentar

-Presentar copia del DNI. -Dos fotografías tamaño carnet. -Título original de educación media y copia. Si aún no ha culminado sus estudios, pero se encuentra en último año, deberá presentar una constancia que certifique que se encuentra cursando el último año.

Requisitos