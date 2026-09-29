¿Cómo puedo aplicar a las nuevas plazas de trabajo que ofrece la ONU en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema de las Naciones Unidas (ONU) abrió dos nuevas plazas de trabajo en Tegucigalpa dirigidas a profesionales interesados en formar parte de proyectos relacionados con el desarrollo económico, la logística y la gestión institucional en Honduras. De acuerdo con la información compartida en sus cuentas oficiales, las oportunidades corresponden a la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas y a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, conocida como UNOPS, ambas con sede en el Distrito Central. Las vacantes están dirigidas a personas que cumplan con los perfiles académicos y profesionales establecidos para cada puesto, por lo que los interesados deben revisar los requisitos antes de completar su postulación.

Vacante para economista en la ONU

La primera oportunidad corresponde al puesto de Economista de nivel NO-C en la Oficina del Coordinador Residente, una posición de nivel profesional nacional enfocada en brindar asesoría técnica y análisis económico al Coordinador Residente y al Equipo de las Naciones Unidas en Honduras.

Entre las principales funciones se encuentra el análisis macroeconómico y socioeconómico del país, además del trabajo relacionado con políticas de desarrollo sostenible, economía digital, transición verde y mecanismos de financiamiento estratégico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para esta plaza se requiere ser ciudadano hondureño y contar con una maestría en Economía o, en su defecto, un título de licenciatura acompañado de dos años adicionales de experiencia acreditada. Asimismo, los aspirantes deben acreditar al menos cinco años de experiencia laboral en investigación económica, políticas públicas, análisis de datos y finanzas públicas, además de un dominio avanzado de español e inglés (tanto escrito como hablado).

Pasos para postularse

- Ingrese a la plataforma oficial de empleo Inspira de la ONU. - Cree un usuario y complete su perfil profesional detallando su experiencia y formación académica. - Envíe su postulación antes del 1 de octubre de 2026 a las 23:59 (hora de Nueva York). - Los preseleccionados realizarán una prueba técnica escrita y una entrevista por competencias. - El puesto ofrece un contrato formal por un año bajo el escalafón de Oficiales Profesionales Nacionales (NO-C) de la ONU, con acceso a redes internacionales de trabajo técnico.

Vacante de UNOPS en Tegucigalpa

La segunda oportunidad corresponde al cargo de Asistente Sénior de Gestión de la Cadena de Suministro de nivel LICA 5 en UNOPS, posición que estará enfocada en labores de logística, compras y ejecución contractual de proyectos de infraestructura y salud.

Entre las funciones del puesto se encuentra el seguimiento de órdenes de compra, entrega de bienes, garantías y posibles penalizaciones a proveedores. Además, la persona contratada deberá tramitar documentación relacionada con pagos, coordinar procesos aduanales de importación, actualizar información en los sistemas institucionales de UNOPS y mantener comunicación con proveedores, responsables de proyectos e instituciones gubernamentales. Para aplicar se solicitan estudios universitarios o técnicos en áreas como Administración de Empresas, Comercio Internacional, Logística o Ingeniería Industrial.

Pasos para postularse

- Accede al sitio web oficial UNOPS Jobs. - Completa tu hoja de vida digital y adjunta los documentos requeridos. - Postula antes de la fecha límite: 9 de octubre de 2026. - Quienes cumplan el perfil serán convocados a pruebas operativas y entrevistas técnicas. - La plaza ofrece un contrato inicial de 6 meses (por cobertura de licencia y vacaciones) con opción a prórroga según desempeño y presupuesto.