Oportunidad para ser oficial penitenciario del INP: conozca los requisitos

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional Penitenciario (INP) anunció su convocatoria para la postulación al curso de oficiales penitenciarios, siendo esta una oportunidad para obtener un empleo permanente. El curso tiene una duración de 11 meses y es dirigido por la Academia Nacional Penitenciaria (ANP) y las personas podrán postularse hasta el 30 de septiembre enviando su hoja de vida al correo electrónico siempleoteg@trabajo.gob.hn. Cabe resaltar que solo podrán aplicar personas que hayan culminado sus estudios universitarios. A continuación, se detallan los requisitos para ingresar a la ANP.

Requisitos y beneficios

-Ser hondureño de nacimiento. -Tener entre 22 y 33 años de edad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse -Título universitario, el cual deberá estar registrado u homologado por la Dirección de Educación Superior al momento de ingresar a la ANP. -No poseer tatuajes ni perforaciones. -No haber cesado de algún cargo en alguna institución pública o privada por despido como consecuencia de faltas disciplinarias o por delitos. -Superar los exámenes físicos y médicos, al igual que las pruebas psicométricas y de confianza. -No haber sido condenado por violación a los derechos humanos y contar con concepto favorable para iniciar el curso. -No tener demandas en curso en contra del Estado de Honduras. -Hoja de servicio limpia sin procesos pendientes (aplica para reservistas). -Hombres deberán tener una estatura mínima de 1.65 metros. En mujeres la altura mínima para poder aplicar es de 1.60 metros.