Cambian medidas a Marco Bográn por "Mascarillazo", pero seguirá preso por otros casos

Tegucigalpa, Honduras.- Un tribunal de sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción sustituyó la medida de prisión preventiva para Marcos Bográn, imputado en el caso de "El Mascarillazo".
Aunque el cambio de medidas cautelares en el caso “Mascarillazo” revoca la prisión preventiva que se le había impuesto por este proceso, Marco Bográn no saldrá de prisión. El exdirector de Invest-H permanece privado de libertad debido a otros procesos judiciales en su contra.
Además del “Mascarillazo”, Bográn está vinculado a la compra directa y sobrevalorada de siete hospitales móviles, así como al caso “Hospedaje VIP”.
De acuerdo al expediente 0801-2022-4-02, Bográn deberá presentarse periódicamente a firmar el libro de control de medidas o someterse al registro mediante el sistema biométrico. La presentación deberá realizarse el último viernes de cada mes, según lo establecido por el tribunal. Entre las medidas también figura la prohibición de salir del territorio nacional.
Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, el tribunal ordenó emitir las alertas migratorias correspondientes ante el Instituto Nacional de Migración.
Deberá mantener un domicilio en Honduras
La resolución establece además que Bográn deberá fijar y mantener un domicilio permanente dentro del territorio hondureño.
Asimismo, tendrá que mantener actualizada ante las autoridades la información relacionada con su dirección, número telefónico y contactos de familiares o amistades que permitan su localización.
Prisión preventiva
Con la resolución, el tribunal estableció un régimen de medidas alternativas a la prisión preventiva que Bográn deberá cumplir mientras continúa el proceso judicial.
La obligación de presentarse periódicamente constituye una de las principales disposiciones. El exfuncionario deberá acudir cada último viernes del mes para firmar el libro de control de medidas o realizar el registro correspondiente mediante el sistema biométrico.
También deberá permanecer en Honduras y cumplir las disposiciones migratorias establecidas por el tribunal.
¿De qué se acusa a Marcos Bográn?
Marcos Bográn fue director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y fue procesado en el denominado caso de los hospitales móviles, relacionado con la adquisición de siete unidades hospitalarias durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 en 2020.
Según la acusación del Ministerio Público, las compras representaron un desembolso aproximado de 47.5 millones de dólares, equivalentes en ese momento a más de 1,174 millones de lempiras.
La Fiscalía señaló a Bográn y al entonces gerente administrativo de INVEST-H, Alex Alberto Moraes Girón, por realizar las adquisiciones de manera directa y, según la acusación, al margen de principios establecidos en la contratación pública.
Además, el Ministerio Público cuestionó el precio pagado por las unidades y sus condiciones y utilidad para atender a pacientes durante la emergencia sanitaria.
Por estos hechos, la Fiscalía acusó a Bográn por dos delitos de fraude y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.