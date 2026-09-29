Cambian medidas a Marco Bográn por "Mascarillazo", pero seguirá preso por otros casos

Tegucigalpa, Honduras.- Un tribunal de sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción sustituyó la medida de prisión preventiva para Marcos Bográn, imputado en el caso de "El Mascarillazo".

Aunque el cambio de medidas cautelares en el caso “Mascarillazo” revoca la prisión preventiva que se le había impuesto por este proceso, Marco Bográn no saldrá de prisión. El exdirector de Invest-H permanece privado de libertad debido a otros procesos judiciales en su contra.

Además del “Mascarillazo”, Bográn está vinculado a la compra directa y sobrevalorada de siete hospitales móviles, así como al caso “Hospedaje VIP”.

De acuerdo al expediente 0801-2022-4-02, Bográn deberá presentarse periódicamente a firmar el libro de control de medidas o someterse al registro mediante el sistema biométrico. La presentación deberá realizarse el último viernes de cada mes, según lo establecido por el tribunal. Entre las medidas también figura la prohibición de salir del territorio nacional.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, el tribunal ordenó emitir las alertas migratorias correspondientes ante el Instituto Nacional de Migración.