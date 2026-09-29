Nasralla e Iroshka niegan que sus visas hayan sido canceladas por Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- La revocación masiva de visas anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra funcionarios, jueces y empresarios en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú desató un fuerte impacto mediático en la región. La medida internacional, motivada por señalamientos de corrupción y actos que socavan la democracia, sirvió de contexto para una ola de especulaciones en el país.​ En el plano local, diversos actores en plataformas digitales aprovecharon la coyuntura regional para difundir información no verificada.

En redes sociales comenzaron a circular listados falsos sobre supuestas cancelaciones de documentos de viaje dirigidas a políticos, exfuncionarios y figuras públicas hondureñas.

​Entre los perfiles más señalados en los contenidos virales figuraron Salvador Nasralla y su esposa, la diputada Iroshka Elvir. Ante la propagación de las publicaciones, el propio exdesignado expresidenciable reaccionó para rechazar los señalamientos y aclarar los criterios diplomáticos de la potencia norteamericana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ​"Las visas se las quitan a los lavadores de dinero, a los narcos y a los que aparecen en la lista Engel", publicó Salvador Nasralla.