Nasralla e Iroshka niegan que sus visas hayan sido canceladas por Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- La revocación masiva de visas anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra funcionarios, jueces y empresarios en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú desató un fuerte impacto mediático en la región.
La medida internacional, motivada por señalamientos de corrupción y actos que socavan la democracia, sirvió de contexto para una ola de especulaciones en el país. En el plano local, diversos actores en plataformas digitales aprovecharon la coyuntura regional para difundir información no verificada.
En redes sociales comenzaron a circular listados falsos sobre supuestas cancelaciones de documentos de viaje dirigidas a políticos, exfuncionarios y figuras públicas hondureñas.
Entre los perfiles más señalados en los contenidos virales figuraron Salvador Nasralla y su esposa, la diputada Iroshka Elvir.
Ante la propagación de las publicaciones, el propio exdesignado expresidenciable reaccionó para rechazar los señalamientos y aclarar los criterios diplomáticos de la potencia norteamericana.
"Las visas se las quitan a los lavadores de dinero, a los narcos y a los que aparecen en la lista Engel", publicó Salvador Nasralla.
De igual forma, la diputada Iroshka Elvir desmintió de manera categórica las versiones que aseguraban la suspensión de su visado estadounidense.
La parlamentaria confirmó que no ha recibido ninguna notificación diplomática y que sus documentos de viaje permanecen totalmente vigentes."Sigo teniendo la visa", afirmó Elvir.
La ola de desinformación también salpicó a otras figuras del ámbito político y mediático, entre ellas la comunicadora y diputada liberal Saraí Espinal. "Desconozco totalmente esa información", señaló Espinal.Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa no ha emitido ningún comunicado ni reporte oficial sobre la suspensión de visados a políticos hondureños.