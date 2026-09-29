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Nasralla e Iroshka niegan que sus visas hayan sido canceladas por Estados Unidos

Nasralla e Iroshka negaron las versiones difundidas en redes sociales sobre la suspensión de su visa por parte de Estados Unidos

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 09:31
Nasralla e Iroshka niegan que sus visas hayan sido canceladas por Estados Unidos

Tras las sanciones migratorias anunciadas por Washington contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, comenzaron a circular en Honduras publicaciones que incluían a políticos y figuras públicas.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La revocación masiva de visas anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra funcionarios, jueces y empresarios en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú desató un fuerte impacto mediático en la región.

La medida internacional, motivada por señalamientos de corrupción y actos que socavan la democracia, sirvió de contexto para una ola de especulaciones en el país.​ En el plano local, diversos actores en plataformas digitales aprovecharon la coyuntura regional para difundir información no verificada.

En redes sociales comenzaron a circular listados falsos sobre supuestas cancelaciones de documentos de viaje dirigidas a políticos, exfuncionarios y figuras públicas hondureñas.

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​Entre los perfiles más señalados en los contenidos virales figuraron Salvador Nasralla y su esposa, la diputada Iroshka Elvir.

Ante la propagación de las publicaciones, el propio exdesignado expresidenciable reaccionó para rechazar los señalamientos y aclarar los criterios diplomáticos de la potencia norteamericana.

​"Las visas se las quitan a los lavadores de dinero, a los narcos y a los que aparecen en la lista Engel", publicó Salvador Nasralla.

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​De igual forma, la diputada Iroshka Elvir desmintió de manera categórica las versiones que aseguraban la suspensión de su visado estadounidense.

La parlamentaria confirmó que no ha recibido ninguna notificación diplomática y que sus documentos de viaje permanecen totalmente vigentes.​"Sigo teniendo la visa", afirmó Elvir.

​La ola de desinformación también salpicó a otras figuras del ámbito político y mediático, entre ellas la comunicadora y diputada liberal Saraí Espinal. ​"Desconozco totalmente esa información", señaló Espinal.​Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa no ha emitido ningún comunicado ni reporte oficial sobre la suspensión de visados a políticos hondureños.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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