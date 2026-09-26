Salvador Nasralla culpa a "espíritus malignos" de no haber narrado el Honduras vs Surinam y revela hasta cuándo regresará a los partidos de la Selección.
Salvador Nasralla, una de las voces más reconocidas en las transmisiones de los partidos de la Selección Nacional de Honduras, sorprendió al no aparecer durante el debut de la Bicolor ante Surinam en la Liga de Naciones de Concacaf.
La ausencia del reconocido narrador y comentarista llamó rápidamente la atención de los aficionados, acostumbrados a escucharlo durante los encuentros del combinado catracho.
Luego del partido, Nasralla decidió explicar públicamente el motivo por el que no estuvo en la transmisión y lo hizo con una de sus particulares frases. “Algunos espíritus malignos me impidieron narrar contra Surinam”, escribió en su cuenta oficial de X.
El comunicador también se refirió al escenario que ahora enfrenta Honduras después de la derrota sufrida ante Surinam. La Bicolor necesita sumar puntos en sus próximos compromisos para mantener sus opciones de avanzar en la competencia y buscar un boleto a la Copa Oro.
En ese sentido, Nasralla detalló los resultados que, desde su perspectiva, necesita conseguir el equipo hondureño para alcanzar ese objetivo: “Para clasificar a la Copa Oro necesita Honduras ganar el lunes 28 en Jamaica, ganar el viernes próximo en Martinica y ganarle a Jamaica en Tegucigalpa dentro de 9 días”.
Además de hablar sobre la situación de la Selección, Nasralla confirmó cuándo espera volver a tomar el micrófono para narrar un partido de Honduras. El también comunicador aseguró que su regreso se produciría en noviembre, durante el repechaje por la clasificación a la Copa Oro.
“Volveré a narrar en el repechaje para la Copa Oro en noviembre”, afirmó.
Nasralla también hizo referencia a lo ocurrido en las graderías del Estadio Nacional Chelato Uclés durante el encuentro contra Surinam. El reconocido narrador lamentó los cánticos de una parte de la afición y expresó su respaldo a los futbolistas jóvenes que actualmente forman parte de la Selección.
“Me dolió el ‘Olé, olé’ del público capitalino contra estos muchachos tan jóvenes que en los próximos años nos darán alegría si apartamos a los malignos del entorno que no entienden la situación que por culpa de 15 años durmiendo vive hoy nuestro fútbol”, manifestó.
Salvador Nasralla es una de las figuras más conocidas de la televisión hondureña y durante varias décadas ha mantenido una estrecha relación con el fútbol nacional.
Su vínculo con la Selección de Honduras se remonta a muchos años atrás. Nasralla fue jefe de prensa de la Bicolor durante el Mundial de España 1982 y posteriormente se convirtió en una de las voces habituales de las transmisiones de los partidos del combinado nacional.
Esa trayectoria hizo que su ausencia durante el Honduras-Surinam fuera especialmente llamativa para los aficionados, quienes durante años han asociado su voz con los encuentros más importantes de la Selección.
Con el paso del tiempo, Nasralla también incursionó de lleno en la política hondureña. Fue fundador del Partido Anticorrupción (PAC) y posteriormente del Partido Salvador de Honduras (PSH). Además, participó en diferentes procesos electorales y ocupó el cargo de designado presidencial entre 2022 y 2024.
Actualmente, Nasralla mantiene presencia tanto en el ámbito público como en el deportivo. Su histórica relación con la Selección Nacional explica por qué su ausencia en la transmisión del debut ante Surinam generó tantas preguntas entre los seguidores de la Bicolor.