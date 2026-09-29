¿Volverá a las pasarelas? Miss Jamaica rompe el silencio tras su grave caída en Miss Universe

Kingston, Jamaica.- Gabrielle Henry, la oftalmóloga jamaiquina que representó a su país en Miss Universe 2025, dijo a People que hoy por hoy no puede responder si volverá a competir en certámenes de belleza. "Creo que es algo que está muy al fondo de mi mente, porque sigo en ese proceso continuo de recuperación y de sanar de verdad, tanto por fuera como por dentro", afirmó. La caída que interrumpió su participación ocurrió el 19 de noviembre de 2025, durante la ronda preliminar de traje de noche, en Tailandia.

Henry, de 30 años según People, sufrió una lesión cerebral traumática. Con el paso de las semanas se supo que sus heridas eran bastante más serias de lo informado al principio, y la Miss Universe Organization habló después de una fractura y una hemorragia intracraneal, entre otras lesiones.

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La entrevista con la revista llega tras el anuncio de una demanda que Henry presentó contra la Miss Universe Organization. En ella alega que una negligencia provocó su caída del escenario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Días antes había publicado un texto de opinión en People, donde describió la etapa posterior al accidente con una imagen muy gráfica. Dijo que fue "como si acabara de nacer y estuviera aprendiendo mis funciones corporales básicas por primera vez". Hablar en público, según explicó, forma parte de su proceso. "Y creo que incluso compartir con [People] es parte de ese camino de sanación", señaló. Henry no reniega de los concursos. Recordó cómo llegó a ellos y lo que le dejaron. "Era extremadamente tímida, muy introvertida, con mucho miedo de compartir lo que pensaba, y de verdad creo que los concursos me ayudaron a salir de mi zona de confort, de esa caja", contó. Dijo además que planea apoyar a las mujeres interesadas en participar en certámenes. Cuando se le insistió sobre su propio regreso, respondió que lo abordará "más adelante, por supuesto".