¿Volverá a las pasarelas? Miss Jamaica rompe el silencio tras su grave caída en Miss Universe

Kingston, Jamaica.- Gabrielle Henry, la oftalmóloga jamaiquina que representó a su país en Miss Universe 2025, dijo a People que hoy por hoy no puede responder si volverá a competir en certámenes de belleza.
"Creo que es algo que está muy al fondo de mi mente, porque sigo en ese proceso continuo de recuperación y de sanar de verdad, tanto por fuera como por dentro", afirmó.
La caída que interrumpió su participación ocurrió el 19 de noviembre de 2025, durante la ronda preliminar de traje de noche, en Tailandia.
Henry, de 30 años según People, sufrió una lesión cerebral traumática. Con el paso de las semanas se supo que sus heridas eran bastante más serias de lo informado al principio, y la Miss Universe Organization habló después de una fractura y una hemorragia intracraneal, entre otras lesiones.
La entrevista con la revista llega tras el anuncio de una demanda que Henry presentó contra la Miss Universe Organization. En ella alega que una negligencia provocó su caída del escenario.
Días antes había publicado un texto de opinión en People, donde describió la etapa posterior al accidente con una imagen muy gráfica. Dijo que fue "como si acabara de nacer y estuviera aprendiendo mis funciones corporales básicas por primera vez".
Hablar en público, según explicó, forma parte de su proceso. "Y creo que incluso compartir con [People] es parte de ese camino de sanación", señaló.
Henry no reniega de los concursos. Recordó cómo llegó a ellos y lo que le dejaron. "Era extremadamente tímida, muy introvertida, con mucho miedo de compartir lo que pensaba, y de verdad creo que los concursos me ayudaron a salir de mi zona de confort, de esa caja", contó.
Dijo además que planea apoyar a las mujeres interesadas en participar en certámenes. Cuando se le insistió sobre su propio regreso, respondió que lo abordará "más adelante, por supuesto".
Conserva el vínculo con "bastantes" de las mujeres con quienes trabó amistad durante el certamen, entre ellas Malique Bowe, Miss Universe Bahamas 2025. Varias candidatas le escribieron mientras estuvo hospitalizada.
El caso ha tenido varios capítulos desde aquella noche. En diciembre, la organización informó que costearía el vuelo médico de repatriación y los gastos médicos futuros derivados del incidente.
Aseguró también que nunca atribuyó culpa a Henry, después de que Melissa Sapini, Miss Haití, afirmara a People que la dirigencia del concurso responsabilizó a la jamaiquina.
Henry, fundadora de la See Me Foundation, una organización que ayuda a personas con discapacidad visual en Jamaica, habló también con Good Morning America, de ABC News, en una entrevista emitida el 24 de septiembre de 2026.
Allí describió una sensación de disociación tras el golpe y detalló que sufrió una hemorragia cerebral, además de lesiones en el rostro y la espalda.