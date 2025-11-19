Miss Jamaica sufre aparatosa caída durante su pasarela en la preliminar de Miss Universo

Bangkok, Tailandia.- Gabriell Henry, representante de Jamaica en Miss Universo, sufrió una caída mientras avanzaba sobre la pasarela de vestido gala en la preliminar del certamen de belleza, celebrado en Tailandia.

El accidente, que resultó en una intervención inmediata por parte del personal de emergencias, se registró al acercarse al borde del escenario, cuya delimitación no estaba claramente señalizada.

El video del incidente se viralizó en redes sociales, mostrando, además, cómo el personal médico trasladó a la delegada en camilla hacia el Hospital Paolo Rangsit.