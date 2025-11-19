Miss Jamaica sufre aparatosa caída durante su pasarela en la preliminar de Miss Universo

Bangkok, Tailandia.- Gabriell Henry, representante de Jamaica en Miss Universo, sufrió una caída mientras avanzaba sobre la pasarela de vestido gala en la preliminar del certamen de belleza, celebrado en Tailandia.
El accidente, que resultó en una intervención inmediata por parte del personal de emergencias, se registró al acercarse al borde del escenario, cuya delimitación no estaba claramente señalizada.
El video del incidente se viralizó en redes sociales, mostrando, además, cómo el personal médico trasladó a la delegada en camilla hacia el Hospital Paolo Rangsit.
@c5n 💢Miss Jamaica, sufrió una fuerte caída durante su presentación y tuvo que ser retirada en camilla del escenario. #C5N #missuniverse2025 #caida #desfile ♬ sonido original - c5n
La difusión de las imágenes generó preocupación entre seguidores y medios especializados.
Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe Organization, aseguró que Henry se encuentra estable y sin fracturas.
“Estuve allí con ella y su familia y, afortunadamente, no tiene huesos rotos y está bajo buen cuidado (...) Nuestras oraciones están con ella para su pronta recuperación”, afirmó.
El directivo explicó que la modelo permanecerá en observación durante la noche y que la organización mantiene contacto constante con su familia.
Por su parte, Miss Universo Jamaica emitió un comunicado confirmando la estabilidad de Gabriell Henry, aunque detalló que continuará con estudios médicos antes de determinar su alta.
“Pedimos amablemente a todos que mantengan el ánimo en alto, la tengan en sus oraciones y envíen pensamientos positivos mientras recibe la atención médica necesaria. Agradecemos a todos por sus muestras de amor, apoyo y oraciones continuas”, señalaron.
La competencia prosigue en Tailandia mientras se mantiene atención sobre la evolución de la delegada jamaicana y las condiciones de seguridad en la pasarela.