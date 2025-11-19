Pieles radiantes y cuerpos tonificados: las candidatas afrodescendientes de Miss Universo 2025

La diversidad no es solo una palabra: es un grito de fortaleza. Estas candidatas afrodescendientes no solo representan la belleza física, sino también autenticidad y propósito.
Miss Angola, Maria Augusta Cunha.
Camilla Diagne, Miss Senegal.
Carmen Ismelda Avomo, Miss Guinea Ecuatorial.
Andromeda Osam-Peters, Miss Ghana.
Miss Zambia, Kunda Mwamulima.
Miss Guadalupe, Ophély Mézino.
Dorcas Dienda Kasinde, Miss República Democrática del Congo.
Miss Haití, Melissa Sapini.
Miss Côte D'voire, Olivia Yace.