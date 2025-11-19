  1. Inicio
Pieles radiantes y cuerpos tonificados: las candidatas afrodescendientes de Miss Universo 2025

En Miss Universo 2025 la belleza ya no responde a un molde único. Candidatas afrodescendientes se han convertido en referentes de fuerza escénica, disciplina física y magnetismo

  • 19 de noviembre de 2025 a las 12:10
La diversidad no es solo una palabra: es un grito de fortaleza. Estas candidatas afrodescendientes no solo representan la belleza física, sino también autenticidad y propósito.

 Fotos: Instagram.
Miss Angola, Maria Augusta Cunha.

 Foto: Instagram.
Camilla Diagne, Miss Senegal.

 Foto: Instagram.
Carmen Ismelda Avomo, Miss Guinea Ecuatorial.

 Foto: Instagram.
Carmen Ismelda Avomo, Miss Guinea Ecuatorial.

 Foto: Instagram.
Andromeda Osam-Peters, Miss Ghana.

 Foto: Instagram.
Andromeda Osam-Peters, Miss Ghana.

 Foto: Instagram.
Miss Zambia, Kunda Mwamulima.

 Foto: Instagram.
Miss Guadalupe, Ophély Mézino.

 Foto: Instagram.
Miss Guadalupe, Ophély Mézino.

 Foto: Instagram.
Dorcas Dienda Kasinde, Miss República Democrática del Congo.

 Foto: Instagram.
Dorcas Dienda Kasinde, Miss República Democrática del Congo.

 Foto: Instagram.
Miss Haití, Melissa Sapini.

 Foto: Instagram.
Miss Haití, Melissa Sapini.

 Foto: Instagram.
Miss Côte D'voire, Olivia Yace.

 Foto: Instagram.
Miss Côte D'voire, Olivia Yace.

 Foto: Instagram.
