El elegante look de Alejandra Fuentes en la preliminar de Miss Universo 2025

La pasarela de vestido de gala de Alejandra Fuentes, Miss Honduras, en la preliminar de Miss Universo 2025, evidenció un control escénico imponente que consolidó la línea de elegancia que ha mantenido a lo largo de su participación. Su entrada fue precisa, con un ritmo uniforme y una expresión que potenció la intención de su presentación. A continuación, se muestran las fotografías del momento.
El vestido se construyó sobre una base transparente en tono piel que permitió destacar un bordado minucioso en gamas de dorado y azul.
El elemento más distintivo del look fue una capucha de corte victoriano confeccionada en dorado, que luego acompañó la elegancia del bordado central sin restarle protagonismo.
La estructura superior formó un bustier ornamentado con lentejuelas doradas que generaron un efecto de lámina luminosa.
Sobre el centro del torso se extendió un entramado de pedrería azul que delineó una figura geométrica y descendió en forma de colgante hasta la mitad del abdomen.
La falda abrazó la silueta con bordados que evocaron trazos orgánicos en degradados metálicos, mientras que los destellos azules se expandieron en patrones simétricos que acentuaron el movimiento natural del tejido al caminar.
Completó el conjunto un par de guantes azul noche íntegramente bordados y un manto dorado que enmarcó la parte superior del look sin restar protagonismo al diseño frontal.
Fuentes sostuvo la línea del vestido con una postura alineada y una expresividad medida.
La caída de su cabellera oscura añadió un trazo dinámico que equilibró el conjunto, mientras que su manejo de manos y giros breves permitió mostrar el relieve del bordado sin saturar la escena.
La hondureña tiene 31 años y su trayectoria combina estudios en Relaciones Internacionales y una maestría en Comunicación corporativa.
Su labor como embajadora de la ONU en proyectos de salud mental para niñas y el seguimiento de especialistas del certamen han afianzado su presencia en la competencia.
La preliminar definirá a las 29 aspirantes elegidas por el comité y a una participante seleccionada mediante voto popular.
Con ellas se completará el grupo de 30 semifinalistas que se anunciará al inicio de la gala final programada en Tailandia para el 21 de noviembre.
En Honduras y otros países de la región la transmisión se verá el jueves 20 a partir de las 7:00 de la noche debido al desfase horario.