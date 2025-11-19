El elegante look de Alejandra Fuentes en la preliminar de Miss Universo 2025

La pasarela de vestido de gala de Alejandra Fuentes, Miss Honduras, en la preliminar de Miss Universo 2025, evidenció un control escénico imponente que consolidó la línea de elegancia que ha mantenido a lo largo de su participación. Su entrada fue precisa, con un ritmo uniforme y una expresión que potenció la intención de su presentación. A continuación, se muestran las fotografías del momento.