Patriotismo y glamour: los tres trajes que hicieron brillar a Alejandra Fuentes en Miss Universo 2025

Desde su traje típico hasta sus espectaculares trajes de gala y de baño, la representante hondureña ha logrado destacar su belleza y orgullo patrio en Tailandia

  • 19 de noviembre de 2025 a las 08:39
1 de 12

Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, ha captado miradas en Tailandia con su presencia y carisma, además de su cuidadosa selección de atuendos que reflejan elegancia, seguridad y sobre todo, representan a su país. Así lució la hondureña:

Foto: Miss Universo
2 de 12

En su primera participación, Fuentes uso un traje de palillona, una tradición nacional que destaca durante las celebraciones del Día de la Independencia el 15 de septiembre. Su traje representó el orgullo, la disciplina y el espíritu cívico de la juventud hondureña.

Foto: Miss Universo
3 de 12

El traje portaba elementos como la Escalinata de Jeroglíficos de Copán, símbolos ancestrales y la figura de “Dieciocho Conejo”, uno de los líderes mayas más importantes en la historia hondureña.

 Foto: Miss Universo
4 de 12

"A través de nuestra reina Alejandra Fuentes, hoy llevamos a una de las pasarelas más imponentes del mundo el latido de nuestro corazón patrio, el alma de un pueblo, encapsulada en arte, que danza ante el mundo, recordándonos que el fervor cívico y la historia de Honduras traspasan fronteras y viven y se renuevan en cada generación", expresó Carlota de Lovo, creadora de esta belleza.

Foto: Miss Universo
5 de 12

Seguidamente, tuvo su participación en traje de baño, donde la belleza y el carisma formaron parte de su presentación con un traje de una sola pieza.

 Foto: Miss Universo
6 de 12

Segura de su pasarela, la hondureña encantó con su sonrisa, coqueto trato con el público, elegancia y una espectacular figura.

 Foto: Miss Universo
7 de 12

Fuentes lució un espectacular traje de baño color rojo que quedó perfecto con su estilo, resaltando su porte, seguridad y elegancia en el escenario.

 Foto: Miss Universo
8 de 12

Con cada paso, la catracha dejó ver su elegancia y sencillez que la caracteriza, donde su espectacular cabello también tuvo protagonismo.

 Foto: Miss Universo
9 de 12

Para finalizar la noche, Alejandra deslumbró con su traje de gala en tonos dorados y azules, con aplicaciones que destacaron su elegancia en la pasarela.

 Foto: Miss Universo
10 de 12

El elemento más distintivo del look fue una capucha de corte victoriano confeccionada en dorado, que luego acompañó la elegancia del bordado central sin restarle protagonismo.

 Foto: Miss Universo
11 de 12

Su porte elegante, mirada segura y pasarela perfecta hicieron que el vestido de Alejandra pasara a segundo plano, siendo ella el centro en el escenario.

 Foto: Miss Universo
12 de 12

Fuentes completó el conjunto con un par de guantes azul noche bordados y un manto dorado que en la parte superior del look, siendo este el "broche de oro" de su atuendo.

Foto: Miss Universo
