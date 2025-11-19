Patriotismo y glamour: los tres trajes que hicieron brillar a Alejandra Fuentes en Miss Universo 2025

"A través de nuestra reina Alejandra Fuentes, hoy llevamos a una de las pasarelas más imponentes del mundo el latido de nuestro corazón patrio, el alma de un pueblo, encapsulada en arte, que danza ante el mundo, recordándonos que el fervor cívico y la historia de Honduras traspasan fronteras y viven y se renuevan en cada generación", expresó Carlota de Lovo, creadora de esta belleza.