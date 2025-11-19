  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo

Las candidatas latinas se impusieron con su porte y selección de vestidos de gala durante la preliminar de Miss Universo 2025 en Tailandia

  • 19 de noviembre de 2025 a las 09:24
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
1 de 24

El desfile preliminar de Miss Universo 2025 dejó en evidencia la propuesta estética de las candidatas latinas, quienes mostraron una combinación de elegancia y dominio escénico durante su presentación. A continuación, un repaso por los majestuosos looks.

 Fotos: Instagram | @carlosmarcanoficial y @missuniverse
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
2 de 24

Miss Argentina – Aldana Masset.

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
3 de 24

Miss Bolivia – Yessica Hausermann.

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
4 de 24

Miss Belice – Isabella Zabaneh.

 Foto: Instagram | @missuniverse
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
5 de 24

Miss Brasil – Gabriela Lacerda.

 Foto: Instagram | @missuniverse_brasil
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
6 de 24

Miss Chile – Inna Moll.

 Foto: Instagram | @missologouniversal
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
7 de 24

Miss Colombia – Vanessa Pulgarín.

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
8 de 24

Miss Costa Rica – Mahyla Roth.

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
9 de 24

Miss Cuba – Lina Luaces.

 Foto: Instagram | @missuniverse
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
10 de 24

Miss Ecuador – Nadia Mejía

 Foto: Instagram | @missuniverse
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
11 de 24

Miss El Salvador – Giulia Zanoni.

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
12 de 24

Miss Guatemala – Raschel Paz.

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
13 de 24

Miss Haití - Melissa Queenie Sapini.

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
14 de 24

Miss Honduras – Alejandra Fuentes.

 Foto: Instagram | @missuniverse
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
15 de 24

Miss México – Fátima Bosch.

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
16 de 24

Miss Nicaragua – Itza Castillo.

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
17 de 24

Miss Panamá – Mirna Caballini.

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
18 de 24

Miss Paraguay – Yanina Gómez

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
19 de 24

Miss Perú – Karla Bacigalupo.

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
20 de 24

Miss Puerto Rico – Zashely Alicea.

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
21 de 24

Miss República Dominicana – Jennifer Ventura.

 Foto: Instagram | @jenniferventura_m
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
22 de 24

Miss Uruguay – Valeria Baladan.

 Foto: Cortesía redes sociales
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
23 de 24

Miss Venezuela – Stephany Abasali.

 Foto: Instagram | @carlosmarcanoficial
Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo
24 de 24

Miss Latina – Yamilex Hernández

 Foto: Cortesía redes sociales
Cargar más fotos