Así lucieron las candidatas latinas en la preliminar de Miss Universo

El desfile preliminar de Miss Universo 2025 dejó en evidencia la propuesta estética de las candidatas latinas, quienes mostraron una combinación de elegancia y dominio escénico durante su presentación. A continuación, un repaso por los majestuosos looks.
Miss Argentina – Aldana Masset.
Miss Bolivia – Yessica Hausermann.
Miss Belice – Isabella Zabaneh.
Miss Brasil – Gabriela Lacerda.
Miss Chile – Inna Moll.
Miss Colombia – Vanessa Pulgarín.
Miss Costa Rica – Mahyla Roth.
Miss Cuba – Lina Luaces.
Miss Ecuador – Nadia Mejía
Miss El Salvador – Giulia Zanoni.
Miss Guatemala – Raschel Paz.
Miss Haití - Melissa Queenie Sapini.
Miss Honduras – Alejandra Fuentes.
Miss México – Fátima Bosch.
Miss Nicaragua – Itza Castillo.
Miss Panamá – Mirna Caballini.
Miss Paraguay – Yanina Gómez
Miss Perú – Karla Bacigalupo.
Miss Puerto Rico – Zashely Alicea.
Miss República Dominicana – Jennifer Ventura.
Miss Uruguay – Valeria Baladan.
Miss Venezuela – Stephany Abasali.
Miss Latina – Yamilex Hernández