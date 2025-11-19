Miss Universo 2025: Una radiografía general previo a la coronación

Bangkok, Tailandia.- El universo de la belleza se centra nuevamente en Tailandia, sede de la 74.ª edición de Miss Universo.
Más allá de las polémicas que rodean al certamen más importante del mundo, la atención vuelve a dirigirse al desarrollo de las actividades previas a la gala final, donde se coronará a la nueva embajadora de la belleza mundial.
Esta temporada destaca por la participación histórica de Palestina, Arabia Saudita y Mozambique, así como por la inclusión de la dominicana Yamilex Hernández como representante de la banda de Miss Latina.
Ausencias y reemplazos
Cada año, algunos países enfrentan contratiempos con sus candidatas. Zoulahatou Amadou, Miss Nigeria, informó que su boleto de avión llegó demasiado tarde, lo que le impidió inscribirse a la edición.
Déborah Djema, ganadora de Miss Congo, fue destituida por negarse a firmar el contrato correspondiente, por lo que Dorcas Dienda Kasinde la representa en Tailandia. Xuhe Hou, seleccionada como Miss China 2025, anunció que no participaría por “causas mayores”, motivo por el cual la primera finalista, Zhao Na, asumió la representación del país.
Diana Fast, Miss Alemania, y Sahar Biniaz, Miss Persia, también se retiraron del concurso.
De cara a la final
Las candidatas se prepararon para el desfile de traje típico —realizado a la medianoche, hora de Honduras— y para la competencia preliminar, prevista para hoy a las 6:00 de la mañana, hora local.
Los resultados de esta ronda definirán a las 30 clasificadas, anunciadas al inicio de la gala final programada para el viernes 21, que debido al cambio de horario podrá verse aquí mañana jueves a las 7:00 de la noche.
La conducción de la gala final estará a cargo del comediante estadounidense Steve Byrne