Miss Universo 2025: Una radiografía general previo a la coronación

Bangkok, Tailandia.- El universo de la belleza se centra nuevamente en Tailandia, sede de la 74.ª edición de Miss Universo.

Más allá de las polémicas que rodean al certamen más importante del mundo, la atención vuelve a dirigirse al desarrollo de las actividades previas a la gala final, donde se coronará a la nueva embajadora de la belleza mundial.

Esta temporada destaca por la participación histórica de Palestina, Arabia Saudita y Mozambique, así como por la inclusión de la dominicana Yamilex Hernández como representante de la banda de Miss Latina.