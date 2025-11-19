Alejandra Fuentes se convirtió en palillona en el desfile de traje típico del Miss Universo

Miss Honduras salió enfundada con un traje de palillona en la competencia de traje típico del Miss Universo.
Alejandra Fuentes salió al escenario como si se tratara de un desfile del 15 de septiembre.
Se rumoraba que la hondureña iba a lucir un atuendo alusivo al de las fiestas patrias.
En este video compartido en su perfil, se ve un bastón sobresaliendo de la maleta, por lo que la gente comenzó a sospechar que ese sería su traje típico.
El vestido fue diseñado por la hondureña Carlota de Lovo.
Carlota de Lovo ha ganado fama porque es la diseñadora de los trajes del Instituto Cosme García, de Danlí.
En el Instagram de Miss Honduras hicieron una publicación sobre el traje: "La palillona hondureña es una tradición nacional que destaca durante las celebraciones del Día de la Independencia el 15 de septiembre. Representa el orgullo, la disciplina y el espíritu cívico de la juventud hondureña. Las palillonas marchan al ritmo de las bandas de guerra, realizando coreografías con bastón que cautivan al público".
Y como si fuera al ritmo de una banda, así desfiló Alejandra Fuentes.
Según la organización Miss Honduras: "Cada detalle de este traje combina la tradición nacional con la esencia de la civilización maya. Elementos como la Escalinata de Jeroglíficos de Copán, símbolos ancestrales y la figura de “Dieciocho Conejos”, uno de los líderes mayas más importantes en la historia hondureña, están representados".
Con "esta fusión entre lo antiguo y lo moderno", Alejandra Fuentes hizo honor a una de las tradiciones de Honduras.