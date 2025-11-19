  1. Inicio
Alejandra Fuentes se convirtió en palillona en el desfile de traje típico del Miss Universo

Con un diseño de la hondureña Carlota de Lovo, la Miss Honduras hizo honor a los trajes de fantasía de las palillonas. Con una pasarela que simuló los pasos de los desfiles, Alejandra Fuentes derrochó carisma y elegancia.

  • 19 de noviembre de 2025 a las 00:53
Miss Honduras salió enfundada con un traje de palillona en la competencia de traje típico del Miss Universo.

 Foto: Captura de pantalla
Alejandra Fuentes salió al escenario como si se tratara de un desfile del 15 de septiembre.

 Foto: Captura de pantalla
Se rumoraba que la hondureña iba a lucir un atuendo alusivo al de las fiestas patrias.

 Foto: Captura de pantalla
En este video compartido en su perfil, se ve un bastón sobresaliendo de la maleta, por lo que la gente comenzó a sospechar que ese sería su traje típico.

 Foto: Captura de pantalla
El vestido fue diseñado por la hondureña Carlota de Lovo.

 Foto: Captura de pantalla
Carlota de Lovo ha ganado fama porque es la diseñadora de los trajes del Instituto Cosme García, de Danlí.

 Foto: Instagram Carlota de Lovo
En el Instagram de Miss Honduras hicieron una publicación sobre el traje: "La palillona hondureña es una tradición nacional que destaca durante las celebraciones del Día de la Independencia el 15 de septiembre. Representa el orgullo, la disciplina y el espíritu cívico de la juventud hondureña. Las palillonas marchan al ritmo de las bandas de guerra, realizando coreografías con bastón que cautivan al público".

 Foto: Captura de pantalla
Y como si fuera al ritmo de una banda, así desfiló Alejandra Fuentes.

 Foto: Captura de pantalla
Según la organización Miss Honduras: "Cada detalle de este traje combina la tradición nacional con la esencia de la civilización maya. Elementos como la Escalinata de Jeroglíficos de Copán, símbolos ancestrales y la figura de “Dieciocho Conejos”, uno de los líderes mayas más importantes en la historia hondureña, están representados".

 Foto: Captura de pantalla
Con "esta fusión entre lo antiguo y lo moderno", Alejandra Fuentes hizo honor a una de las tradiciones de Honduras.

 Foto: Captura de pantalla
