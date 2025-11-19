Miss Honduras en la preliminar: Así fue su espectacular pasarela en traje de baño

La participación de Alejandra Fuentes en la preliminar de Miss Universo 2025 volvió a colocar su nombre entre las delegadas observadas con mayor detenimiento.
La representante nacional tomó el escenario con un enfoque preciso y una presencia que se sintió inmediata.
El certamen, que este año transcurre en Tailandia, celebró su ronda clave en la antesala de la final que Honduras podrá ver mañana a las 7:00 de la noche debido al desfase horario con Asia.
Con un traje de baño rojo de una pieza bajo una salida de baño anaranjada, y un contraste que armonizó con su cabello oscuro, la olanchana optó por una imagen depurada que realzó su silueta.
Su pasarela avanzó con pulso estable y sin titubeos.
Los movimientos encontraron equilibrio entre técnica y naturalidad, mientras su expresión transmitía una seguridad que reforzaba la propuesta visual.
Su cabello largo y abundante funcionó como un recurso escénico que acompañó el desplazamiento, un detalle que ella misma moduló con soltura.
La hondureña de 31 años cerró su presentación con un dominio que dejó ver preparación y criterio propio en un escenario que suele ser implacable.
Licenciada en Relaciones Internacionales y con un máster en Comunicación corporativa, Fuentes ha trabajado como embajadora de la ONU, impulsando la salud mental de las niñas.
Con la final a pocas horas, su desempeño preliminar se incorpora al análisis general sobre su proyección en la 74 edición del certamen.
Comparada frecuentemente con Amelia Vega, Miss Universo 2003, la olanchana cumplió su sueño de representar a Honduras tras participar en Miss Honduras Universo 2019, donde resultó segunda, consolidando su presencia en la escena internacional.