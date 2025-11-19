  1. Inicio
Miss Honduras en la preliminar: Así fue su espectacular pasarela en traje de baño

Alejandra Fuentes sostuvo una pasarela sólida en la preliminar de Miss Universo, con una presentación en traje de baño que afianzó su desempeño previo a la gala final

  • 19 de noviembre de 2025 a las 06:35
1 de 12

La participación de Alejandra Fuentes en la preliminar de Miss Universo 2025 volvió a colocar su nombre entre las delegadas observadas con mayor detenimiento.

 Foto: Youtube | Miss Universe
2 de 12

La representante nacional tomó el escenario con un enfoque preciso y una presencia que se sintió inmediata.

 Foto: Youtube | Miss Universe
3 de 12

El certamen, que este año transcurre en Tailandia, celebró su ronda clave en la antesala de la final que Honduras podrá ver mañana a las 7:00 de la noche debido al desfase horario con Asia.

 Foto: Youtube | Miss Universe
4 de 12

Con un traje de baño rojo de una pieza bajo una salida de baño anaranjada, y un contraste que armonizó con su cabello oscuro, la olanchana optó por una imagen depurada que realzó su silueta.

 Foto: Youtube | Miss Universe
5 de 12

Su pasarela avanzó con pulso estable y sin titubeos.

 Foto: Youtube | Miss Universe
6 de 12

Los movimientos encontraron equilibrio entre técnica y naturalidad, mientras su expresión transmitía una seguridad que reforzaba la propuesta visual.

 Foto: Youtube | Miss Universe
7 de 12

Su cabello largo y abundante funcionó como un recurso escénico que acompañó el desplazamiento, un detalle que ella misma moduló con soltura.

 Foto: Youtube | Miss Universe
8 de 12

La hondureña de 31 años cerró su presentación con un dominio que dejó ver preparación y criterio propio en un escenario que suele ser implacable.

 Foto: Youtube | Miss Universe
9 de 12

Licenciada en Relaciones Internacionales y con un máster en Comunicación corporativa, Fuentes ha trabajado como embajadora de la ONU, impulsando la salud mental de las niñas.

 Foto: Youtube | Miss Universe
10 de 12

Con la final a pocas horas, su desempeño preliminar se incorpora al análisis general sobre su proyección en la 74 edición del certamen.

 Foto: Youtube | Miss Universe
11 de 12

Comparada frecuentemente con Amelia Vega, Miss Universo 2003, la olanchana cumplió su sueño de representar a Honduras tras participar en Miss Honduras Universo 2019, donde resultó segunda, consolidando su presencia en la escena internacional.

 Foto: Youtube | Miss Universe
12 de 12
