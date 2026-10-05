Ministerio Público solicita más presupuesto ante déficit de fiscales y peritos

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) reclama un aumento de su presupuesto para contratar fiscales, detectives, investigadores y personal especializado que permita fortalecer la investigación y persecución penal en Honduras, informó el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas.

El funcionario señaló que la institución enfrenta limitaciones presupuestarias que dificultan ampliar su personal y desarrollar nuevos procesos de contratación.

"Esperemos que a través del Congreso Nacional (CN) y la Secretaría de Finanzas (Sefin) podamos tener una respuesta positiva, la Constitución de la República habla del 3% —del Presupuesto General de la República asignado a la institución— y actualmente ni siquiera se nos da el uno por ciento", apuntó.

Cabañas insistió en que un incremento presupuestario resulta necesario para abrir nuevos concursos y ampliar el recurso humano del ente fiscal.

"Tiene que haber un aumento al presupuesto, sin aumento al presupuesto no hay concurso para fiscales, ni para detectives, ni para otro personal que es necesario dentro del Ministerio Público", explicó.

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El presupuesto asignado al Ministerio Público para el ejercicio fiscal 2026 asciende a 3,040 millones de lempiras.