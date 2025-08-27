Ministerio Público lanza concurso relámpago para contratar a fiscales

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público lanzó una convocatoria relámpago para contratar fiscales auxiliares en distintas regiones del país, excluyendo Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El proceso fue anunciado el martes y dará inicio mañana, dejando apenas tres días para que los aspirantes reúnan y entreguen la extensa documentación requerida.
La premura ha generado dudas y críticas, ya que en concursos anteriores se otorgaban al menos diez días de preparación.
Para algunos profesionales del derecho, el plazo impuesto hace prácticamente imposible completar los trámites, lo que despierta sospechas de que la selección podría estar dirigida a un grupo previamente definido.
“Luego de varios años sin la contratación de nuevos fiscales, hoy damos un paso importante para fortalecer el Ministerio Público. Convoco a concurso de fiscales en favor del pueblo hondureño, reafirmando nuestro compromiso de garantizar una mejor respuesta en la persecución del delito y servir con mayor eficiencia y dignidad a la ciudadanía”, expresó el fiscal general, Johel Zelaya.
El concurso fue lanzado en medio de renuncias, licencias y atrasos en el pago de salarios a empleados de la Fiscalía de la República.
Requisitos
El proceso establece como requisitos ser hondureño por nacimiento, poseer título universitario en Ciencias Jurídicas y Sociales, estar colegiado, ser mayor de 21 años, no contar con antecedentes penales y aprobar pruebas de confianza.
La lista de documentos incluye hoja de vida, título universitario y su respectiva homologación en caso de universidades privadas, fotografías tamaño carnet, solvencia del Colegio de Abogados, tarjeta de salud y constancias de antecedentes penales y policiales.
Los interesados deberán presentarse únicamente entre el 28 y el 30 de agosto de 2025, en las sedes del Ministerio Público en Tegucigalpa, San Pedro Sula (La Puerta), La Ceiba y Santa Rosa de Copán.
El cargo ofrece un salario base de 25,500 lempiras mensuales, capacitación continua e ingreso al sistema de carrera del Ministerio Público.