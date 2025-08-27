Ministerio Público lanza concurso relámpago para contratar a fiscales

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público lanzó una convocatoria relámpago para contratar fiscales auxiliares en distintas regiones del país, excluyendo Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El proceso fue anunciado el martes y dará inicio mañana, dejando apenas tres días para que los aspirantes reúnan y entreguen la extensa documentación requerida.

La premura ha generado dudas y críticas, ya que en concursos anteriores se otorgaban al menos diez días de preparación.

Para algunos profesionales del derecho, el plazo impuesto hace prácticamente imposible completar los trámites, lo que despierta sospechas de que la selección podría estar dirigida a un grupo previamente definido.

“Luego de varios años sin la contratación de nuevos fiscales, hoy damos un paso importante para fortalecer el Ministerio Público. Convoco a concurso de fiscales en favor del pueblo hondureño, reafirmando nuestro compromiso de garantizar una mejor respuesta en la persecución del delito y servir con mayor eficiencia y dignidad a la ciudadanía”, expresó el fiscal general, Johel Zelaya.

El concurso fue lanzado en medio de renuncias, licencias y atrasos en el pago de salarios a empleados de la Fiscalía de la República.