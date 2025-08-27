  1. Inicio
  2. · Honduras

Ministerio Público lanza concurso relámpago para contratar a fiscales

La Fiscalía solo otorgó tres días de plazo a los aspirantes para entregar todos los requisitos, generando críticas y sospechas de falta de transparencia en el proceso

  • 27 de agosto de 2025 a las 11:17
Ministerio Público lanza concurso relámpago para contratar a fiscales

En 2019, el Ministerio Público lanzó un concurso para contratar fiscales; sin embargo, en 2020 fue suspendido con la llegada de la pandemia.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público lanzó una convocatoria relámpago para contratar fiscales auxiliares en distintas regiones del país, excluyendo Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El proceso fue anunciado el martes y dará inicio mañana, dejando apenas tres días para que los aspirantes reúnan y entreguen la extensa documentación requerida.

La premura ha generado dudas y críticas, ya que en concursos anteriores se otorgaban al menos diez días de preparación.

Para algunos profesionales del derecho, el plazo impuesto hace prácticamente imposible completar los trámites, lo que despierta sospechas de que la selección podría estar dirigida a un grupo previamente definido.

“Luego de varios años sin la contratación de nuevos fiscales, hoy damos un paso importante para fortalecer el Ministerio Público. Convoco a concurso de fiscales en favor del pueblo hondureño, reafirmando nuestro compromiso de garantizar una mejor respuesta en la persecución del delito y servir con mayor eficiencia y dignidad a la ciudadanía”, expresó el fiscal general, Johel Zelaya.

El concurso fue lanzado en medio de renuncias, licencias y atrasos en el pago de salarios a empleados de la Fiscalía de la República.

Requisitos

El proceso establece como requisitos ser hondureño por nacimiento, poseer título universitario en Ciencias Jurídicas y Sociales, estar colegiado, ser mayor de 21 años, no contar con antecedentes penales y aprobar pruebas de confianza.

La lista de documentos incluye hoja de vida, título universitario y su respectiva homologación en caso de universidades privadas, fotografías tamaño carnet, solvencia del Colegio de Abogados, tarjeta de salud y constancias de antecedentes penales y policiales.

Los interesados deberán presentarse únicamente entre el 28 y el 30 de agosto de 2025, en las sedes del Ministerio Público en Tegucigalpa, San Pedro Sula (La Puerta), La Ceiba y Santa Rosa de Copán.

El cargo ofrece un salario base de 25,500 lempiras mensuales, capacitación continua e ingreso al sistema de carrera del Ministerio Público.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias