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¿Cómo acceder a mamografías gratis en el Hospital Escuela?

Las mujeres de 35 años o más pueden solicitar el estudio sin orden médica. Solo necesitan presentar su DNI en el área de Rayos X del centro hospitalario

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 11:21
¿Cómo acceder a mamografías gratis en el Hospital Escuela?

Las mujeres que detecten un bulto, cambios en la forma de las mamas, hundimientos o secreciones deben buscar atención médica para que un profesional evalúe los síntomas y determine los estudios necesarios.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las mujeres que necesitan realizarse una mamografía pueden acceder gratis a este estudio en el Hospital Escuela de Tegucigalpa.

Para solicitarlo los pacientes no necesitan una orden médica, únicamente deben presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI).

El trámite se realiza directamente en el área de Rayos X, en las ventanillas 3 y 4, donde el personal encargado explicará el procedimiento a seguir.

Hasta 10 casos diarios de cáncer de mama se diagnostican en el Hospital San Felipe

El horario para solicitar las citas es de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. En el lugar, las pacientes también pueden preguntar por Jimmy Valle, quien las orientará durante el proceso.

Si ya se han realizado mamografías, las autoridades hospitalarias recomendaron llevar los estudios anteriores para que puedan ser considerados durante la evaluación médica.

¿Quiénes pueden solicitar el estudio?

El servicio está dirigido a mujeres de 35 años o más, especialmente a quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. También pueden acceder las pacientes referidas por el servicio de Ginecología.

Las mujeres que detecten un bulto, cambios en la forma de las mamas, hundimientos o secreciones deben buscar atención médica para que un profesional evalúe los síntomas y determine los estudios necesarios.

Hospital Escuela realiza hasta 10 mamografías diarias para la detección de cáncer de mama

Los hombres también deben consultar si presentan crecimiento inusual u otros cambios en el pecho que puedan requerir una evaluación médica.

Las personas que tengan una madre, hermana o abuela que haya padecido cáncer de mama también es importante que se realicen el estudio, ya que esto aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Las personas interesadas pueden acudir directamente al área de Rayos X del Hospital Escuela, pueden presentar su DNI y solicitar información en las ventanillas 3 y 4, para continuar con el procedimiento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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