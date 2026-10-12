El Distrito Central mantiene 334 albergues disponibles por las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central cuenta con 334 albergues disponibles en distintos puntos de la capital para atender a las familias afectadas por las lluvias, informó Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger).
De acuerdo con el funcionario, actualmente solo dos de estos espacios están ocupados, mientras el resto permanece disponible para responder ante nuevas emergencias, producto de las precipitaciones.
“Tenemos 334 albergues en total, en distintos puntos de la capital, de ellos solo dos están ocupados. Los que están ocupados son: el Centro comunal de la Laguna y la Iglesia Evangélica Camino de Santidad de la Alemania”, detalló Quiñónez.
En el centro comunal de La Laguna permanecen 73 personas que tuvieron que abandonar sus hogares debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias.
Otras 22 personas se encuentran en la Iglesia Evangélica Camino de Santidad, ubicada en la colonia Alemania. En ambos lugares se brinda atención a quienes fueron trasladados.
La habilitación de estos espacios surge tras las emergencias que ha enfrentado la capital durante las últimas semanas, cuando las lluvias provocaron inundaciones, derrumbes y daños en viviendas de diferentes sectores.
Según los datos proporcionados, el Distrito Central registró más de 250 incidencias relacionadas con las precipitaciones durante las últimas semanas, lo que obligó a las autoridades a mantener la vigilancia en zonas vulnerables.
En los últimos 23 días se concentró el 80% del total de las lluvias acumuladas durante 2026, un comportamiento que incrementó la presión sobre los suelos y elevó el riesgo de incidentes.
Durante la Semana Morazánica se registraron dos de las emergencias más importantes en la capital, una de ellas en la colonia Villa Unión, en Comayagüela, donde un derrumbe destruyó alrededor de 14 viviendas.
La magnitud de los daños obligó a trasladar a más de 70 personas a un albergue, donde reciben ayuda humanitaria mientras se evalúa la situación de sus hogares y las condiciones de seguridad en el sector.
Las afectaciones en Villa Unión dejaron a varias familias sin un lugar al cual regresar, debido a los daños provocados por el deslizamiento y los riesgos por la inestabilidad del terreno.
Otra de las zonas golpeadas por las lluvias fue la colonia Mololoa, donde varias viviendas también resultaron destruidas por un derrumbe, lo que obligó a evacuar a alrededor de 20 personas.
Ante este panorama, los 334 albergues habilitados permanecen como una alternativa para atender a las familias que deban abandonar sus viviendas. Las autoridades pidieron a la población estar atenta ante cualquier situación de riesgo.