El Distrito Central mantiene 334 albergues disponibles por las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central cuenta con 334 albergues disponibles en distintos puntos de la capital para atender a las familias afectadas por las lluvias, informó Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger). De acuerdo con el funcionario, actualmente solo dos de estos espacios están ocupados, mientras el resto permanece disponible para responder ante nuevas emergencias, producto de las precipitaciones. “Tenemos 334 albergues en total, en distintos puntos de la capital, de ellos solo dos están ocupados. Los que están ocupados son: el Centro comunal de la Laguna y la Iglesia Evangélica Camino de Santidad de la Alemania”, detalló Quiñónez.

En el centro comunal de La Laguna permanecen 73 personas que tuvieron que abandonar sus hogares debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias. Otras 22 personas se encuentran en la Iglesia Evangélica Camino de Santidad, ubicada en la colonia Alemania. En ambos lugares se brinda atención a quienes fueron trasladados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La habilitación de estos espacios surge tras las emergencias que ha enfrentado la capital durante las últimas semanas, cuando las lluvias provocaron inundaciones, derrumbes y daños en viviendas de diferentes sectores. Según los datos proporcionados, el Distrito Central registró más de 250 incidencias relacionadas con las precipitaciones durante las últimas semanas, lo que obligó a las autoridades a mantener la vigilancia en zonas vulnerables.