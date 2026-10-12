Tomando forma: así avanza la construcción de la represa San José, que ya supera el 53%

La represa San José poco a poco va tomando forma y las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central reportan un avance del 53% a este 12 de octubre.
La obra en construcción, iniciada durante la gestión del exalcalde Jorge Aldana, vendrá a beneficiar a los capitalinos, ya que esta abastecerá de agua potable a varias zonas de Tegucigalpa y Comayagüela.
Por su parte, Juan Diego Zelaya, actual alcalde, prevé que la obra se concluya lo más pronto posible: “Nuestra prioridad es clara: garantizar la finalización de la represa San José”, afirmó el edil hace unas semanas.
De acuerdo con Juan Diego Zelaya, aún se requieren unos 1,400 millones de lempiras para terminar el proyecto y garantizar que los trabajos no vuelvan a detenerse.
“Esos flujos liberados me sirven para terminar la represa San José sin problemas, sin detenerme”, sostuvo el alcalde en una entrevista el 25 de agosto.
Un nuevo embalse para los capitalinos es una de las necesidades más urgentes por resolver, tras haber atravesado serios problemas de distribución de agua, producto de la sequía que azotó varias zonas del país los últimos meses.
EL HERALDO visitó la represa San José y logró presenciar los avances que lleva, hasta ahora, la obra.
El 25 de agosto, las autoridades informaron que la represa ya tenía un avance del 50% y para este 12 de octubre se reporta un avance del 53%.
Juan Diego Zelaya espera que los avances físicos de la obra continúen sin ninguna interrupción.
Es de recordar que este proyecto inició en la administración pasada con un presupuesto inicial de L1,083.2 millones; sin embargo, pasó a más de L1,675 millones en la actual administración.