Onda tropical ingresará este domingo y dejará lluvias en la mayor parte del país

Tegucigalpa, Honduras.-El ingreso de una onda tropical al territorio nacional provocará lluvias y chubascos en gran parte de Honduras este domingo -11 de octubre-, con acumulados en las regiones suroccidental, norte y sectores del centro del país, según el pronóstico meteorológico.
El fenómeno dejará precipitaciones en casi todo el territorio hondureño, por lo que se prevén condiciones lluviosas durante la jornada.
Las regiones suroccidental y norte, así como algunas áreas del centro, registrarán los mayores acumulados de lluvia.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre uno y tres pies de altura.
Para el golfo de Fonseca, en el Pacífico hondureño, se esperan olas de entre dos y cuatro pies, con máximos de hasta cinco pies.
Las lluvias previstas para este domingo se presentan después de que la noche del sábado se reportaran precipitaciones de moderadas a fuertes en diferentes sectores del país.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) alerta sobre fuertes tormentas eléctricas y lluvias en Choluteca, Valle —incluidos los municipios de Caridad y Aramecina—, Comayagua, el sur de Cortés y Yoro.
El reporte también advierte sobre lluvias de moderadas a fuertes en la carretera CA-5, desde Siguatepeque hasta Santa Cruz de Yojoa, y en la CA-1, desde San Lorenzo hasta Choluteca.
En alerta
Ante las condiciones de humedad y las precipitaciones, Copeco mantiene en alerta amarilla el Distrito Central, en Francisco Morazán, y el municipio de Alianza, en Valle.
La alerta amarilla en Alianza comprendía las comunidades de Muruhuaca, La Ceiba, Sonora, El Borbollón, San Jesús, Capulín, Playa Grande, Conchal, Ojustal, Playitas, Calicanto, Laguna Seca, Naranjo, Valle Nuevo y Guatales.
Por otra parte, la alerta verde abarcaba los departamentos de Santa Bárbara y Copán, además del municipio de Choluteca y las comunidades de Los Llanitos, Los Mangles, El Palenque, El Anillo, Fantasioso, La Pedrosa, La Chaperna y El Carrizo, así como sectores aledaños.
En Cortés, la alerta verde incluía San Pedro Sula, debido a las condiciones meteorológicas que podían generar incidentes en zonas expuestas a las lluvias.