Onda tropical ingresará este domingo y dejará lluvias en la mayor parte del país

Tegucigalpa, Honduras.-El ingreso de una onda tropical al territorio nacional provocará lluvias y chubascos en gran parte de Honduras este domingo -11 de octubre-, con acumulados en las regiones suroccidental, norte y sectores del centro del país, según el pronóstico meteorológico. El fenómeno dejará precipitaciones en casi todo el territorio hondureño, por lo que se prevén condiciones lluviosas durante la jornada. Las regiones suroccidental y norte, así como algunas áreas del centro, registrarán los mayores acumulados de lluvia.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre uno y tres pies de altura. Para el golfo de Fonseca, en el Pacífico hondureño, se esperan olas de entre dos y cuatro pies, con máximos de hasta cinco pies. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las lluvias previstas para este domingo se presentan después de que la noche del sábado se reportaran precipitaciones de moderadas a fuertes en diferentes sectores del país.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) alerta sobre fuertes tormentas eléctricas y lluvias en Choluteca, Valle —incluidos los municipios de Caridad y Aramecina—, Comayagua, el sur de Cortés y Yoro. El reporte también advierte sobre lluvias de moderadas a fuertes en la carretera CA-5, desde Siguatepeque hasta Santa Cruz de Yojoa, y en la CA-1, desde San Lorenzo hasta Choluteca.

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