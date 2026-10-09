Copeco descarta tsunami en costas hondureñas tras terremoto en Panamá

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) descartó un tsunami en las costas hondureñas tras el terremoto de magnitud 7.7 que se registró al mediodía de este viernes 9 de octubre en Panamá. El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá, y generó alerta en Centroamérica y Colombia. Tras registrarse el temblor, Copeco informó que inició el monitoreo de las condiciones del mar en la región centroamericana.

Finalmente, indicaron que las olas que podrían alcanzar las costas de Honduras serían inferiores a los 30 centímetros, por lo que descartaron un tsunami.

ATENCIÓN‼️ https://t.co/r4h3LBNfJP — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 9, 2026

"Con base en la información emitida por los centros internacionales de alerta de tsunamis (PTWC y CATAC) se ha determinado que ya no existe amenaza de tsunami para las costas de Honduras, por lo que se procede a descargar la alerta", informó Copeco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El aviso de tsunami había sido emitido por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC).

Honduras se solidariza con Panamá

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó su solidaridad con Panamá tras los hechos registrados en ese país y manifestó su respaldo al mandatario panameño, José Raúl Mulino, ante la situación que atraviesa la nación centroamericana. A través de un mensaje de X, Asfura informó que se comunicó de inmediato con Mulino, pocos minutos después de conocer lo ocurrido, para transmitirle su cercanía y solidaridad en estos momentos difíciles. El gobernante hondureño reiteró que Honduras acompaña a Panamá ante las circunstancias que enfrenta y destacó los lazos de hermandad y amistad que unen a ambas naciones. “¡Dios bendiga Panamá! ¡Dios bendiga Honduras!”, expresó Asfura al concluir su mensaje, en el que reafirmó su respaldo al pueblo panameño.

Ante lo sucedido en Panamá, me comuniqué de inmediato con el presidente @JoseRaulMulino , a pocos minutos de conocer los hechos, para expresarle mi solidaridad y cercanía en estos momentos difíciles. Honduras acompaña a Panamá en este momento y reafirma sus lazos de hermandad y amistad. ¡Dios bendiga Panamá!🇵🇦 ¡Dios bendiga Honduras!🇭🇳 — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) October 9, 2026

Reportes

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos retiró la amenaza de tsunami que había emitido horas antes para la costa pacífica de Panamá, tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió este viernes el país centroamericano.