Cuerpo de Bomberos realiza inspección en bordos del río Ulúa por recientes crecidas del caudal

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las crecidas del caudal del río Ulúa, personal del Cuerpo de Bomberos realiza inspección en los bordos de protección a inmediaciones del sector de los excampos bananeros. Los socorristas al mando del comandante de El Progreso, Yoro, mayor José Armando Posas, realizaron la inspección en los bordos del río Ulúa debido a las crecidas en el caudal.

Las acciones se llevaron a cabo este viernes con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad para los pobladores que residen en las comunidades vulnerables. Durante el recorrido, se inspeccionaron los sectores de la aldea Naranjo Chino, El Tamarindo y colonia La Duarte, ubicados en el sector de los excampos bananeros. Durante la inspección se constató que no se registraban filtraciones de agua en los bordos, ni condiciones que indicaran un riesgo inmediato de inundación en las zonas verificadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse