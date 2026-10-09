Cuerpo de Bomberos realiza inspección en bordos del río Ulúa por recientes crecidas del caudal

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las crecidas del caudal del río Ulúa, personal del Cuerpo de Bomberos realiza inspección en los bordos de protección a inmediaciones del sector de los excampos bananeros.
Los socorristas al mando del comandante de El Progreso, Yoro, mayor José Armando Posas, realizaron la inspección en los bordos del río Ulúa debido a las crecidas en el caudal.
Las acciones se llevaron a cabo este viernes con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad para los pobladores que residen en las comunidades vulnerables.
Durante el recorrido, se inspeccionaron los sectores de la aldea Naranjo Chino, El Tamarindo y colonia La Duarte, ubicados en el sector de los excampos bananeros.
Durante la inspección se constató que no se registraban filtraciones de agua en los bordos, ni condiciones que indicaran un riesgo inmediato de inundación en las zonas verificadas.
El Cuerpo de Bomberos mantiene las acciones de prevención, vigilancia y protección de la vida de las personas, especialmente en las comunidades vulnerables ante las crecidas del río Ulúa.
Los socorristas demandan de la población que reside en sectores vulnerables, tomar medidas de prevención para evitar que ocurran tragedias que lamentar.
Los miembros del Cuerpo de Bomberos continúan con la supervisión para verificar el comportamiento de los niveles de los ríos en la zona norte del país.
En caso que los causes superen los niveles de seguridad, las autoridades deben tomar medidas inmediatas para que la población no arriesgue su vida debido al desbordamiento de los caudalosos ríos.