Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá.- Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). De acuerdo con el informe del USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá. El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizado a 7,7 por el USGS.

El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente, como constató EFE.

Temblores

En los últimos meses, en Latinoamérica se han presentado terremotos de gran magnitud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En Venezuela, ocurrieron los primeros dos sismos, seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas. Según el último informe del Gobierno venezolano ofrecido el pasado 24 de agosto, los sismos dejaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves. En Colombia, la mañana del 10 de agosto un terremoto de 7,4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación. Las autoridades colombianas han cifrado los muertos en 335, así como en 4.516 los heridos. Diversos videos comenzaron a publicarse al momento del terremoto en Panamá, incluso algunas transmisiones de medios deportivos como RPC.

#SismoCR🎥 Momento de cómo se vivió el fuerte sismo de este viernes en Panamá, en una transmisión vivo.La Red Sismológica Nacional RSN de Costa Rica reporta q dicho tembló ocurrió a las 11:56 am, con una magnitud de 8,0, Prof: 16, Panamá y fue sentido en nuestro país. https://t.co/2umXIgTviM — NoticiasCartago (@notiscartago) October 9, 2026

Otros videos como uno en la Terminal de Albrook, la principal terminal de autobuses de Panamá, captaron el momento preciso donde las personas buscan un refugio en medio del temblor.

🇵🇦 | Vista de la Terminal de Albrook en Panamá durante el fuerte terremoto. https://t.co/sVtQ3XTo6F — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026

🇵🇦🔴Videos ciudadanos muestran cómo se vivió el terremoto de magnitud de 8.0 en Panamá. El fuerte movimiento telúrico se sintió también en Colombia. Minuto a minuto: https://t.co/kt0YdUxVxA https://t.co/NrtlIceChh — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 9, 2026