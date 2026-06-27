Encuentran sin vida a esposa e hijos de futbolista argentino tras terremoto en Venezuela

Los terremotos en Venezuela han causado luto y el mundo del fútbol no ha sido la excepción. Un jugador argentino perdió a su esposa e hijos luego que los encontraran este 27 de junio sin vida.
Más de 1,400 personas han muerto y más de 3,200 han resultado heridas a consecuencia de los terremotos que golpearon Venezuela el miércoles 24 de junio. Así lo dio a conocer este día la BBC.
Dos fuertes sismos sacudieron Venezuela con apenas unos segundos de diferencia entre sí. El segundo sismo, con una magnitud de 7,5, fue uno de los más intensos registrados en el país en el último siglo.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado en una comparecencia televisada que se registraron más de 430 réplicas desde los sismos iniciales y que más de 3.100 familias se encuentran en refugios.
El futbolista argentino Lucas Trejo ha perdido a su familia, su esposa y sus dos hijos, así lo dio a conocer su entorno.
Trejo es futbolista del Marítimo La Guaira y a su familia la buscaron por 74 horas, hasta encontrarlos sin vida este día.
Lucas Trejo es futbolista argentino y tuvo paso por el fútbol mexicano donde militó en el Club Atlético Zacatepec y Morelos; además de jugar en su país.
El club Deportivo La Guaira informó sobre el fallecimiento de Yanina Maranella, esposa del futbolista argentino Lucas Trejo, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa.
Horas antes, el jugador había dejado un mensaje en redes sociales pidieron ayuda de socorristas para encontrar a su familia.
La esposa y los dos hijos del futbolista cordobés fueron encontrados sin vida entre los escombros, luego del devastador terremoto que sacudió Venezuela. La tragedia ocurrió en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos que dejaron miles de víctimas y una grave crisis humanitaria.