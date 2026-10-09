Copeco vigila amenaza de tsunami tras sismo de magnitud 7.6 en Panamá

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene bajo monitoreo las condiciones del mar en la región centroamericana tras un terremoto de magnitud 7.6 registrado en Panamá, que generó un aviso de tsunami.

Según las estimaciones divulgadas por las autoridades, las olas que podrían alcanzar las costas de Honduras serían inferiores a los 30 centímetros, por lo que hasta el momento no se prevé una amenaza mayor para el territorio hondureño.

El aviso de tsunami fue emitido por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) ante la posibilidad de que el movimiento sísmico generara olas de mayor altura, principalmente en las costas de Panamá.