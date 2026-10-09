Copeco vigila amenaza de tsunami tras sismo de magnitud 7.6 en Panamá

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene bajo monitoreo las condiciones del mar en la región centroamericana tras un terremoto de magnitud 7.6 registrado en Panamá, que generó un aviso de tsunami.
Según las estimaciones divulgadas por las autoridades, las olas que podrían alcanzar las costas de Honduras serían inferiores a los 30 centímetros, por lo que hasta el momento no se prevé una amenaza mayor para el territorio hondureño.
El aviso de tsunami fue emitido por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) ante la posibilidad de que el movimiento sísmico generara olas de mayor altura, principalmente en las costas de Panamá.
El sismo tuvo una magnitud de 7.6 y una profundidad preliminar de 10 kilómetros, de acuerdo con la información compartida por Copeco.
Aunque las olas previstas para Honduras serían de poca altura y podrían pasar desapercibidas, la institución indicó que continuará pendiente de las actualizaciones de los organismos especializados.
El monitoreo también contempla el comportamiento del nivel del mar y el posible registro de réplicas que puedan modificar las estimaciones.
Copeco señaló que cualquier cambio en las condiciones de amenaza será comunicado por las autoridades competentes a través de los distintos medios.
Por lo tanto, la institución pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar compartir datos no confirmados que puedan generar alarma.
Aunque las estimaciones actuales no apuntan a una amenaza mayor para las costas hondureñas, las autoridades mantienen la vigilancia preventiva mientras reciben nuevos reportes.