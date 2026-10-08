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Más de 43,000 hondureños han viajado a El Salvador durante la Semana Morazánica

La largas filas de hondureños cruzando a El Salvador reflejan la fuerte campaña turística hecha por el gobierno de Nayib Bukele para atraer a turistas catrachos durante la Semana Morazánica

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 16:03
Más de 43,000 hondureños han viajado a El Salvador durante la Semana Morazánica

Miles de hondureños han cruzado hacia El Salvador para hacer turismo en esta semana de feriado de octubre.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Salvador reportó que ya superó el número de hondureños que ingresaron a su territorio durante toda la Semana Morazánica de 2025, cuando todavía faltaban días para concluir el feriado de este año.

Hasta el mediodía del jueves 8 de octubre, 43,449 hondureños habían ingresado a territorio salvadoreño, superando los 43,008 registrados durante todo el período vacacional de 2025, según informó en conferencia a medios locales Ricardo Cucalón, director de Migración y Extranjería de El Salvador.

El flujo de viajeros se ha intensificado durante los últimos días, principalmente por el paso fronterizo de El Amatillo, en La Unión Norte, uno de los principales puntos de ingreso para los hondureños que viajan por carretera hacia el vecino país.

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“Desde tempranas horas hemos recibido una afluencia de personas muy importante, mucho más fuerte en comparación con el día de ayer. Mantenemos el orden y la agilidad y, sobre todo, los recibimos con mucha amabilidad”, detalló Carlos Gálvez, oficial de Migración.

El aumento coincide con las proyecciones del Ministerio de Turismo salvadoreño, que espera recibir 58,522 visitantes hondureños durante la Semana Morazánica de 2026, lo que representaría un crecimiento del 20% respecto a los 48,768 registrados en el mismo período del año anterior.

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El movimiento también refleja una tendencia de crecimiento en los viajes desde Honduras. Entre enero y septiembre de 2026, El Salvador recibió 699,002 visitantes residentes en Honduras, frente a los 552,325 contabilizados durante los mismos meses de 2025, un incremento del 26.6%, según datos divulgados por las autoridades salvadoreñas.

Entre los atractivos que reciben a los visitantes figuran las playas, los destinos gastronómicos y el Centro Histórico de San Salvador, donde se encuentran sitios como la Biblioteca Nacional y el mausoleo de Francisco Morazán, recientemente trasladado a un nuevo espacio.

La llegada de turistas hondureños también genera movimiento en los sectores de hospedaje, restaurantes, transporte y comercio salvadoreños durante uno de los períodos vacacionales de mayor movilidad entre ambos países.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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