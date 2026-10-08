Más de 43,000 hondureños han viajado a El Salvador durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- El Salvador reportó que ya superó el número de hondureños que ingresaron a su territorio durante toda la Semana Morazánica de 2025, cuando todavía faltaban días para concluir el feriado de este año. Hasta el mediodía del jueves 8 de octubre, 43,449 hondureños habían ingresado a territorio salvadoreño, superando los 43,008 registrados durante todo el período vacacional de 2025, según informó en conferencia a medios locales Ricardo Cucalón, director de Migración y Extranjería de El Salvador. El flujo de viajeros se ha intensificado durante los últimos días, principalmente por el paso fronterizo de El Amatillo, en La Unión Norte, uno de los principales puntos de ingreso para los hondureños que viajan por carretera hacia el vecino país.

“Desde tempranas horas hemos recibido una afluencia de personas muy importante, mucho más fuerte en comparación con el día de ayer. Mantenemos el orden y la agilidad y, sobre todo, los recibimos con mucha amabilidad”, detalló Carlos Gálvez, oficial de Migración. El aumento coincide con las proyecciones del Ministerio de Turismo salvadoreño, que espera recibir 58,522 visitantes hondureños durante la Semana Morazánica de 2026, lo que representaría un crecimiento del 20% respecto a los 48,768 registrados en el mismo período del año anterior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse